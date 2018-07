Polák nevyšel. Vítkovice proto hledají zkušenost do obrany

„Jednání s ním pokročila poměrně daleko a byli jsme už na některých věcech domluvení. Ale zároveň jsme mu přáli další angažmá v NHL. Věřím, že se jeho příchod podaří uskutečnit někdy v příštích sezónách," řekl na adresu reprezentačního obránce, který se domluvil na nové roční smlouvě s Dallasem, Jakub Petr.

Vítkovice přišly v létě o dva klíčové beky Lukáše Kloka (Slovan Bratislava) a Karola Slobodu (Banská Bystrica). V týmu nepokračují ani další obránce Patrik Urbanec a útočníci Milan Bartovič (konec hostování z Liberce) a Petr Kolouch (Olomouc). „Na zkoušku jsou u nás dva až tři mladí obránci a intenzivně pracujeme na příchodu jednoho zkušenějšího obránce," naznačil Petr.

Větší obměnu kádru Petr, jenž ve Vítkovicích zastává i roli generálního manažera, neplánuje. „Kádr je široký, zůstal pospolu. Nebyl důvod dělat nějaké dramatické změny. Příchody, které jsme uskutečnili, a už jsem to zmiňoval několikrát, jsou dlouhodobě sledovaní hráči, kteří zapadají do naší koncepce. Není důvod k nějakému extra posilování," upozornil Petr.

Program přípravných zápasů HC Vítkovice Ridera: Úterý 31. července: Havířov - Vítkovice (18) Úterý 7. srpna: Vítkovice - Slovan Bratislava (17) Středa 8. srpna: Vsetín - Vítkovice (18) Úterý 14. srpna: Vítkovice - Třinec (17) Středa 15. srpna: Třinec - Vítkovice (17) Pátek 17. srpna: Vítkovice - Soči (17) Čtvrtek 23. srpna: Vítkovice - Poruba (17) Pátek 31. srpna: Jegesmedvék - Vítkovice (19, Tatranský pohár v Popradu) Sobota 1. září: Poprad - Vítkovice (19, Tatranský pohár v Popradu) Pátek 7. září: Vítkovice - Trenčín (17)

První trénink na ledě absolvoval v úterý 18. července ze dvou dosavadních posil pouze 23letý Schleiss. O dva roky starší obránce De la Rose se k týmu připojí v srpnu. „Začíná mi nová hokejová etapa. Doposud jsem byl celou svou kariéru v Plzni a moc se na tu změnu těším. Doufám, že to tady bude šlapat. Zatím to tu na mě působí velmi pozitivně," svěřoval se Schleiss.

Úvodní trénink na ledě po náročné letní přípravě, během níž si Vítkovice odskočily i na soustředění do Nízkých Tater, si pochvaloval. „Těšili jsme se na to všichni, že se uvidíme na ledě, pohrajeme si s pukem, vyzkoušíme si nové věci. Ze začátku jsme si zopakovali bruslení, zapotili jsme se. Pak to přešlo do svižnějšího tempa. Na první trénink to bylo dobré," řekl Schleiss.

Blok přípravných zápasů zahájí Vítkovice v úterý 31. července v Havířově. Na konci srpna je čeká v Popradu Tatranský pohár a generálku na extraligu, kterou zahájí v pátek 14. září v Pardubicích, odehrají Ostravané o týden dříve doma proti Dukle Trenčín.