Mistr světa už měl trmácení po světě dost, zakotví v Brně

„Dřív jsem vždycky preferoval zahraniční angažmá. Teď jsem si ale řekl, že trmácení se po světě už bylo dost. Do Komety mě zlákala síla týmu i její vysoké ambice. Dobře vím, co v posledních letech dokázala. A z rozhovoru s jejím šéfem Liborem Zábranským jsem vycítil, jak moc klub touží po zlatém hattricku. To se mně zamlouvá," říká Kašpar, který po začátcích v zámoří působil v KHL a ve Finsku, kde vybojoval před dvěma roky s Kärpätem Oulu mistrovský titul. „Kéž bych na to v Brně navázal," přeje si.

Jeho první kontakt s Kometou proběhl na jaře, když tým slavil druhé extraligové prvenství v řadě. „Byl jsem si zrovna něco v Brně vyřídit, a tak jsme se potkali. Po několika dalších setkáních jsme se definitivně domluvili. Hodně kluků včetně kustoda Petra Ondráčka tady znám, a tak vím, do čeho jdu. Moc se sem těším," usmívá se Kašpar.

Okamžitě dodává, že se už nemůže dočkat, až si zahraje před brněnskými fandy. „Pamatuju si ze zápasů nároďáku i z přípravných utkání se Slovanem, jak perfektní atmosféru umějí vytvořit. Mít jejich podporu v zádech bude naprostá paráda," je si jistý.

Stihnu se dobře připravit

Právě bratislavský Slovan byl jeho posledním působištěm, avšak kvůli dlouhodobému zranění musel minulou sezónu v KHL ukončit předčasně už v lednu. „Nebylo pak příjemné se jen dívat na zápasy z tribuny. Na druhou stranu jsem v posledních letech neměl žádné delší souvislé volno, tak jsem si aspoň trochu odpočinul," našel Kašpar na nucené absenci pozitivum. Teď už může trénovat téměř naplno. „Určitě se na novou sezónu stihnu dobře připravit," ujišťuje.

Rád vzpomíná na všechny hokejové štace, kterými si dosud prošel. „V Americe jsem byl ještě hodně mladý. Formoval jsem se tam jako hráč. V KHL jsem měl štěstí, že jsem působil ve slušných mužstvech a v hezkých městech. I tak je to ale úplně jiný svět než v dalších evropských ligách nebo v zámoří. Jenže veškerá negativa jsou vykompenzovaná vysokým výdělkem, vždyť hokejová kariéra není zase tak dlouhá. Já jsem naštěstí hrál v Astaně, Doněcku, Moskvě či v Bratislavě, nikoli třeba v Novokuzněcku. O tom, jak to chodí tam a v dalších podobných destinacích, kolují až neuvěřitelné historky," culí se Kašpar.

K jeho nejsvětlejším okamžikům v dosavadní kariéře patří proměněný nájezd proti švédskému brankáři na světovém šampionátu před osmi roky, jímž pomohl národnímu týmu k postupu do finále. Po něm se Češi vrátili z Kolína nad Rýnem se zlatými medailemi.

„Penalty zkouším po trénincích často a docela mi jdou," těší ho. Reprezentační éru ještě nepovažuje za uzavřenou. „Když budu hrát dobře a přijde pozvánka, s návratem bych neváhal," tvrdí.