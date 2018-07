Do Sparty se vrátil po šesti letech a na kluky řval anglicky

Už jim to začalo. Hokejisté Sparty vyjeli poprvé na led. A musí si zvykat na to, že s trenérem teď musí komunikovat anglicky. „Uwe Krupp je pohodový chlapík. Ví, co chce. Angličtina určitě překážkou nebude,“ řekl po tréninku brankář Matěj Machovský. Obránce Jan Košťálek, který se do Sparty vrátil po šesti letech v zámoří, je za angličtinu rád. „I na kluky jsem dneska řval anglicky, než si člověk přivykne na češtinu.“ Co od třiadvacetiletého beka může Sparta očekávat a co mu dala zámořská mise, o tom naše video.