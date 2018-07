Pardubice tvrdě trénují, již ve čtvrtek vyzvou na souboj Liberec

"Začali jsme minulý týden, kdy už jsme měli dvoufázové tréninky. Připravili jsme pro hráče minisoustředění, chceme, aby byli více pospolu, proto jsme zvolili tvrdší náběhovou část. Nyní pokračujeme v podobném tempu dále," řekl hlavní kouč Miloš Holaň.

"Původně jsme plánovali pouze týdenní soustředění, ale nakonec jej protáhneme na dva týdny a vyvrcholí čtvrtečním přípravným utkáním s Libercem. Hráči dostanou opravdu pořádně zabrat. Věřím, že se to osvědčí. Utkání odehrajeme v plném zátahu, chci hráče poznat v únavě, kdy jsou i zatavení. Páteční trénink bude již pouze dopolední," nastínil Holaň.

K dispozici má široký tým, který trénuje dopoledne na dvě části. "Jedeme klasický model, kdy dopoledne trénujeme na dvě skupiny: první je v posilovně, druhá na ledě a po hodině se obě prohodí," přiblížil Holaň.

"Odpoledne před tréninkem máme taktickou přípravu. Máme k dispozici šest pětek, hráči si postupně zvykli na novou výstroj, tréninky už mají svižné tempo. Odpoledne máme spíše herní tréninky, abychom hráče viděli v zatížení a v myšlenkách s ohledem na skládání jednotlivých formací. Od pondělí trénujeme tak, jak budeme hrát čtvrteční utkání s Libercem," doplnil Holaň.

Mužstvo je až na jednu výjimku kompletní. "Ještě vyhlížíme příjezd Tye Wisharta. Měl by se připojit ve čtvrtek večer," uvedl Holaň.

O smlouvu usiluje čtveřice hokejistů, kteří jsou s týmem díky dohodě o zkoušce. Holaň monitoruje obránce Huga Galleta a útočníky Dalibora Bortňáka, Matouše Kratochvíla a Tomáše Vracovského. "Máme s nimi domluvu na měsíc, může se stát, že tuto smlouvu ukončíme dříve, nebo ji naopak protáhneme. Někteří kluci se jeví velmi dobře," pochvaloval si Holaň.

Právě zkoušení hráči by měli dostat prostor v úvodních přípravných utkáních, ti zkušenější budou mít spíše volno. "Chceme, aby se ukázali ti, kteří jsou noví. A ti, co bojují o místo v sestavě. Chci využít maximálně Ondřeje Kacetla a Milana Kloučka. Konkurence je potřeba, ať se kluci o svůj post poperou. Mám v hlavě plán, zároveň vnímám, že Milan byl draftován, má velké ambice a ty by měly být vidět již v přípravě," řekl Holaň k otázce využití gólmanů.

Právě ty má jako trenér na starosti nová posila realizačního týmu Adam Svoboda. "Adam chce pracovat. Kluci jej znají, je vždy pro dobrou náladu, nyní je třeba se v hlavě přehodit, že je trenérem, nikoliv hráčem. Odstup a respekt ohledně tréninků a přístupu k hráčům je třeba mít. Věřím, že najedeme na společnou notu," uvedl Holaň.