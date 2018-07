Posila z Brna už se prohání po ledě, Hradec ještě shání útočníka i beka. Koho zkouší?

S výrazně obměněným kádrem vstoupili do poslední fáze přípravy na novou extraligovou sezónu hokejisté Mountfieldu HK. Pod vedením hlavního kouče Tomáše Martince trénuje na ledě čtyřiadvacet hráčů. Na zkoušku přišli do Hradce Králové útočníci Petr Straka, Matěj Chalupa a obránce Richard Nedomlel. Pokud nezíská lukrativnější angažmá, dorazí koncem července i lotyšský reprezentační křídelník Maris Bičevskis.

„Uvidíme, jestli nás zaujmou. Máme rozjednané některé zahraniční hokejisty, ale momentálně chceme počkat, jak dopadnou hráči na try-out," vysvětloval generální manažer klubu Aleš Kmoníček. „Sháníme produktivního útočníka a silného, důrazného obránce. Chceme kluky vidět v zápasech. Počítáme, že tady zůstanou zhruba do Mountfield Cupu," připomněl Martinec, jenž nahradil na střídačce Václava Sýkoru, turnaj, který se na východě Čech uskuteční druhý srpnový týden. Vedle domácího týmu, Pardubic a pražské Sparty se na něm představí také švýcarský Davos.

Kádr Východočechů opustila řada opor. Skončili mimo jiné brankář Patrik Rybár, útočníci Jaroslav Bednář nebo Radek Smoleňák. „Pro nás je letošní sezóna trošku jiná, a to i finančně. Radkovi jsme dali maximální nabídku, jakou jsme byli schopni, a on ji neakceptoval, tudíž v tuto chvíli už dále nejednáme. Kdyby si to v dohledné době, než třeba někoho podepíšeme, rozmyslel, budeme velmi rádi, protože všichni včetně prezidenta klubu, mě, sportovního manažera i trenérů bychom tady Radka rádi viděli," uvedl Kmoníček.

Talent s otazníkem

Otazník zatím visí nad talentovaným obráncem Radimem Šaldou, jenž byl v červnu draftován Tampou Bay. „Po draftu dostal nabídku z týmu Rimouski, který hraje juniorskou soutěž. „Zvažujeme, zda ho pustíme, nebo ne. Zjišťujeme, jak by pak celá situace vypadala, probíráme ji s trenéry. Jde totiž hlavně o to, abychom měli kádr takový, jaký si představujeme. Pro případ, že by odešel, zvažujeme nějakou náhradu, beka, jenž by mohl startovat na stejné pozici. Musíme také brát v potaz pravidla pro stanovení výše odstupného za hráče, který podepíše smlouvu s týmem NHL," řekl Kmoníček.

Pod Bílou věž naopak dorazila čerstvá posila z Brna Tomáš Vincour. Trenéři si od něj slibují především důraz v předbrankovém prostoru. „Odešel Bedřich Köhler a my sháněli podobný typ hráče. Věřím, že Tomáš kvalitu má a bude pro nás velkou posilou," usmívá se Martinec, jenž pracuje s omlazeným kádrem. „Většinu kluků známe. Prošli hradeckou mládeží, jsou to odchovanci a uvidíme, jak si povedou v utkáních," dodal.