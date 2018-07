Hradec? Bylo tady strašné vedro, vzpomíná posila z Brna. S mámou se už v práci nepotká

Měl nakročeno do Finska, jenže všechno dopadlo jinak. Sedmadvacetiletý útočník Tomáš Vincour, který má na kontě skoro stovku startů v NHL za Dallas a Colorado, zůstává po dvou mistrovských titulech s Brnem dál v tuzemské extralize. Kývl Mountfieldu HK, kde po odchodu zkušeného Köhlera zvýší důraz v předbrankovém prostoru.

Vše nasvědčovalo tomu, že si plácnete s Lukko Rauma. Proč angažmá krachlo?

Takový je hokejový život. Prostě jsme se domluvili, že tam hrát nebudu.

Co vás zlákalo do Hradce Králové?

Dostal jsem nabídku a věděl, že má ambiciózní tým, i když obměnil kádr. Je to pro mě nová výzva. Využil jsem toho, že znám Petra Koukala, proti kterému jsem nastupoval v KHL a spolu jsme zahráli v reprezentaci. Jel jsem za ním a dlouho jsme kecali a probírali, jak to tady chodí. Měl jsem pak okamžitě jasno, že tady podepíšu smlouvu.

Je na dva roky. Přál jste si víceletý kontrakt?

Bavili jsme se o tom doma s manželkou, máme dvouletou dceru a chtěli jsme se někde usadit na delší dobu. Na dvouleté smlouvě měly zájem obě strany.

Co vám z Brna bude nejvíc chybět?

Asi parta, ale tady jsou taky výborní kluci. Minulý týden jsem se s nimi seznamoval. V kabině je sranda, všichni jsou super a mám z toho zatím výborný pocit.

Vaše matka Dana pracuje v Kometě jako fyzioterapeutka. Mrzelo ji, že odcházíte?

Bere to v pohodě. Hokej je byznys a já kromě posledních dvou let hrál neustále mimo Brno. Navíc Hradec je vzdálený jenom 120 kilometrů, takže to není až taková dálka. Budeme se teď spolu vídat, když proti sobě budeme hrát.

Jaké to vůbec bylo potkávat se s mámou v práci?

Je to samozřejmě netradiční, ale má to svoje výhody. Člověk vidí mámu každý den (úsměv). Také ostatní hráči ji tam brali jako mámu, starala se o všechny úplně stejně.

Co jste spolu nejčastěji probírali?

Rodinu, jak se mají holky, a kdy může přijet na návštěvu. Tím, že Hradec je docela kousek, tak bych to ani teď nebral nijak dramaticky. Když bude mít volno, může za námi přijet. Jestli ji tedy pustí šéf. (smích)

Co se vám vybaví, když jste hrával v Hradci jako soupeř?

Pamatuju si, že tady bylo strašné vedro. Nejhorší byl úsek, než se dostanete z kabiny k ledu. Ale fanoušci byli skvělí a hlasití. Nevím, jestli to bylo vyhrocené, že se hrálo proti Brnu, ale byli hodně slyšet. Na atmosféru se moc těším.

Kádr opustilo třináct hráčů. Jak se vám jeví omlazený tým?

Věk nehraje roli, kluci zkušenosti získají během sezóny a řada z nich nastupovala za Hradec už loni. Je nesmysl mít malé cíle a byl by alibismus jít do extraligy s tím, že nechceme vyhrávat. Věřím, že mužstvo sílu má a popere se zase o nejvyšší příčky.