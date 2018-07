Musíme zapracovat na koncovce, ví chomutovský kouč Růžička po duelech s týmy z KHL

Nezvyklý vstup do zápasové přípravy zvolil trenér chomutovských hokejistů Vladimír Růžička. Piráti sehráli hned na úvod dva duely během dvou dnů, navíc s celky KHL! V Liberci porazili čínský Kunlun 1:0 a poté už na domácím ledě podlehli ruskému Jekatěrinburgu 0:5. „Musíme zapracovat na koncovce,“ glosoval zkušený kouč první dvě vystoupení týmu před novou sezónou.

Výhra nad Kunlunem je jistě povzbuzením. Co vám ukázala konfrontace s Jekatěrinburgem?

Byl to hodně kvalitní soupeř. Díval jsem se na jejich sestavu, hráli v plné síle. Naši hráči ale skákali do střel, bojovnost byla ohromná. Bohužel se nám nepodařilo dát Jakubu Kovářovi gól. Jakmile Jekatěrinburg odskočil na dvou a tříbrankový náskok, byly na jeho hře znát lehkost a sebevědomí.

Dva zápasy po sobě, nyní dlouhá herní pauza. Jak vnímáte termínový kalendář Pirátů?

Naskytl se nám duel v Liberci s Kunlunem, který byl trochu navíc. Ale zvolili jsme takový model a teď nemáme zápas až do 7. srpna. Tréninkové dávky v přípravě jsou docela velké. Chceme i nadále trénovat dvoufázově a někdy i třífázově. Kombinujeme led s kondičním tréninkem v posilovně.

Na čem chcete především zapracovat?

Na hře v útočném pásmu. Asi se budeme zpočátku trápit. Šance si vytvoříme, ale jeden gól za zápas je málo.

Jak nahradíte lídra týmu Michala Vondrku po jeho odchodu do Mladé Boleslavi?

Michal tady není. V určitých momentech nám určitě bude chybět. Musíme si nějak poradit bez něho. Kádr je užší a každá neúčast kvalitního hráče je znát.

Do obrany přišli Jank z Třince a naposledy v Kladně působící Štich, jenž má pověst bouřliváka.

Jsou to zkušení kluci, kteří se zapracovávají do systému. Jank byl v reprezentaci, jeden čas hostoval z Hradce Králové v prvoligových Litoměřicích, ale vrátil se v Třinci do extraligy. Uvidíme, jak si povede. A Štich? Zkrotíme ho (úsměv).