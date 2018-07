Třinec vyjel na led se všemi posilami. Varaďa by uvítal ještě zkušeného beka

„Po náročné letní přípravě, ve které dostali kluci zabrat, se všichni těšili na led. A i když byl první trénink poznamenaný obrovským vedrem, které nyní v Česku panuje, zvládli to dobře," hodnotil první dvě hodiny na ledě Werk Arény trenér třineckých Ocelářů Václav Varaďa, který věří, že klimatické podmínky tréninkový proces nenaruší.

„Těžko na to nějak reagovat. Jedině, že bychom trénovali ve tři ráno. To je ale při dvoufázovém tréninku nereálné. Kluci se s tím prostě musí popasovat. V srpnu má být obdobné počasí, musí si zvyknout. Budeme reagovat podle toho, jak se budou cítit, ale i tak je asi čeká těžké období," připustil Varaďa.

První jeho pokyny vstřebávali i oba noví zahraniční hokejisté Bukarts a Viedenský, jenž podepsal roční kontrakt v Třinci v neděli. „O oba jsme měli zájem už během loňské sezóny. Nakonec jsme se s jejich týmy tehdy nedomluvili, nicméně jsme rádi, že jsou tu s námi. Od Robertse čekáme branky a přihrávky, to je jasné. Byl kapitánem lotyšského nároďáku na mistroství světa a i my od něj chceme, aby tým vedl. Marek nás posílil na centru, kde jsme měli slabinu v minulé sezóně. Je to další silový a důrazný hráč podobně jako Tomáš Marcinko," popsal Varaďa.

Dalšímu posílení se nebrání. Hodili by se mu především obránci. „Přišli jsme z rodinných důvodů o Tomáše Linharta, což mě osobně hodně mrzí. Další šanci, aby rostl tak dostane Marián Adámek, připravení budou i Jakub Matyáš nebo Lukáš Kovář, kteří by měli dostat více příležitostí. Ale pokud se na trhu objeví obránce, který by nás zajímal, budeme se po něm dívat. Chceme hlavně zkušenosti a důraz, který nám odchodem beků (Linhart, Jank) chybí," uvedl Varaďa.

Někdejší útočník Vítkovic a Třince začne na lavičce Ocelářů svou druhou extraligovou sezónu. „Chceme navázat na tu minulou, která se nám vydařila. Chceme znovu hrát dobrý hokej, který bude diváky bavit. Věřím tomu, že tým zase bude mít chuť jít co nejdál jak v extralize, tak v Lize mistrů," řekl Varaďa, jenž v této sezóně povede společně s Patrikem Eliášem i reprezentační dvacítku.

„Bude toho více, ale já si stejně v reprezentačních přestávkách neodpočinul, i když jsem byl doma. Bude to pokračující koloběh, jsem zvědavý a zároveň se těším na to, jak to vyvrcholí na mistrovství světa," svěřil se Varaďa.

Změny v Třinci Příchody: Nick Malík (Vítkovice) Roberts Bukarts (Zlín) Jan Hladonik (Blainville-Boisbriand Armada, QMJHL) Marek Viedenský (Slovan Bratislava, KHL) Odchody: Jan Strmeň (České Budějovice) Bohumil Jank (Chomutov) Tomáš Linhart, Daniel Rákos (oba Hradec Králové) Michal Kvasnica (Portland Winterhawks, WHL) Jakub Petružálek (Litvínov)

Přípravná utkání Třince Olomouc - Třinec (čtvrtek 9. 8. v 17) Vítkovice - Třinec (úterý 14. 8. v 17) Třinec - Vítkovice (středa 15. 8.v 17) Třinec - Soči (sobota 18. 8. v 17) Třinec - Trenčín (čtvrtek 23. 8. v 17) Liga Mistrů Třinec - Djurgården (pátek 31. 8. v 17.30) Třinec - Tampere (neděle 2. 9. v 17:30) Djurgården - Oceláři Třinec (pátek 7. 9. v 18:30) Tampere - Oceláři Třinec (neděle 9. 9. v 18) Oceláři Třinec - Hamar (úterý 9. 10. v 17:30) Hamar - Oceláři Třinec (úterý 16. 10. v 19)

Jiří Tomaškovič, Sport.cz, Právo