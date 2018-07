Přes Třinec na MS. Hraje se u nás, chce tam každý Slovák, říká Viedenský

„Je to další silový a důrazný hráč na centra, kde jsme měli v minulé sezóně slabší místo," řekl kouč Václav Varaďa na adresu slovenského reprezentanta, který se Třinci upsal zatím na jednu sezónu. „Jednal jsem s více kluby, ale nakonec jsem se rozhodoval už jen mezi Slovanem a Třincem. Slovan sice hraje KHL, ale jsem přesvědčený, že angažmá v Třinci mě posune v kariéře dál," vykládal 27letý slovenský útočník.

Jednou z jeho met pro sezónu 2018/2019 je návrat do reprezentace a start na světovém šampionátu v Košicích a Bratislavě.

Plán nabourala třísla

„Každý slovenský hokejista tam chce být. I proto jsem nyní v Třinci, který má jen ty nejvyšší ambice," připomněl Viedenský, že na minulém šampionátu v Dánsku neměl Slovan zastoupení, a i nyní může být cesta z tradičního klubu do slovenské reprezentace nečekaně komplikovanější. „Sezóna nám dva roky po sobě skončila už na začátku března. Někteří kluci šli do přípravného kempu, ale ve výběru se neudrželi. Jiní na dovolenou a několik jich dohrálo sezónu v jiných klubech," přiblížil Viedenský

Touhle cestou se chtěl vydat také rodák z Handlové. O prodloužení sezóny v Třinci, který jej chtěl využít v extraligovém play off, ho ale připravilo zranění třísla. „Díky tomu zranění jsem teď měl dost dlouhou přípravu. Nyní je už všechno v pořádku, ale člověk nikdy neví. Zranění přicházejí z ničeho nic, ale pracoval jsem tvrdě a budu doufat, že novou sezónou projdu bez nesnází," svěřoval se Viedenský.

Vyzvídal u Dravce

Na včerejším úvodním tréninku Třince na ledě se účastník tří světových šampionátů potkal s několika krajany. „Z reprezentace znám velmi dobře Dravce (Vladimír Dravecký - poz. aut.), se kterým jsme na mistrovství světa v Ostravě hráli v jednom útoku. Tehdy jsme si dost sedli, třeba na to navážeme," prozradil slovenský útočník, jenž právě od Draveckého vyzvídal informace o českém hokeji.

„KHL a extraliga jsou neporovnatelné soutěže. Ale já věřím, že jsem se rozhodl dobře," zmínil hokejista, který přichází do kádru finalisty minulého ročníku jako čtvrtá letní posila. Zatímco gólman Malík a útočník Hladonik jsou investicí do budoucna, Lotyš Bukarts ze Zlína a Viedenský jsou zvučnými posilami. „Nechci říkat, zda jsem nebo nejsem posila. To musím dokázat na ledě. Až tam se uvidí," pousmál se Viedenský.