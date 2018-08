V Třinci to bylo luxusní, v Chomutově je to taky krásné, říká obránce Jank o svém přestupu

Z Třince až skoro na opačný konec republiky zamířil v rámci extraligy hokejový obránce Bohumil Jank. Ze stříbrného celku minulého ročníku přestoupil do Chomutova, jenž se loni nedostal ani do předkola play off. „V nové sezóně chceme bojovat a poprat se o co nejlepší umístění," říká Jank ke svému angažmá na severu Čech v rozhovoru pro Sport.cz.

Jak vidíte svůj přesun mezi dvěma kluby z rozdílných částí hokejového prostředí?

Je to skok přes celou republiku, ale nijak zvlášť to neberu. Zázemí mám v Hradci Králové. Co se týče hokeje, v Třinci to bylo luxusní, v Chomutově je to taky krásné. Jsou tady mladší kluci, super parta. Za tři týdny přípravy jsem si už zvykl.

S týmem Ocelářů jste se loučil po sezóně, v níž jste hráli finále a bylo z toho stříbro. Jaké vám zůstanou vzpomínky?

S odstupem času si myslím, že je to úspěch. V Třinci jsou každoročně nejvyšší ambice, což znamená získat medaili. To jsme splnili. Odvezl jsem si pozitivní poznatky a zkušenosti, pokud jde o spolupráci s kluky, trenéry, vedením.

Bylo těžké se prosadit v třineckém mužstvu?

Konkurence v obraně je obrovská. Celkově je tam jeden z nejlepších kádrů v republice vůbec. Každý hráč, který přijde, musí předvádět stoprocentní výkony. Když nebyla marodka, tak se v sestavě sešlo jedno velké jméno vedle druhého.

A jak na vás působí chomutovský soubor?

Je tady snad taky kvalitní tým, který by mohl bojovat o play off. Asi to nebude z naší strany kombinační hokej, ale bojovnost a jednoduchost může být někdy víc než technika.

Co očekáváte od svého působení v Chomutově?

Když budu hrát dobře, věřím, že dostanu minuty na ledě. Chceme spoléhat na týmový duch, od něhož se by se měla hra odvíjet. Odešel lídr Michal Vondrka, prostor v sestavě se otevře jiným klukům. Mohou tým táhnout svými výkony. Záleží na tom, kdo se ujme klíčové pozice a převezme Vondrkovu roli. Třeba vyskočí někdo z mladých kluků a kdokoliv z kabiny může vzít na své bedra zodpovědnost a stát se tahounem.

Extraliga startuje až v polovině září. Co chcete do té doby stihnout?

Začali jsme na ledě opravdu brzy. Příprava je dlouhá a věřím, že budeme dobře nachystaní. Máme relativně spoustu času, jak zapracovat na kondici, systému a všech věcech, které jsou důležité během sezóny.