Hokejovou extraligu čekají změny. Trestat se bude zdržování brankářů i po zakázaném uvolnění

Možnost nechat prozkoumat platnost či neplatnost vstřeleného gólu videorozhodčím tak zatím zůstane pouze v kompetenci hlavních rozhodčích. „Komise rozhodčích udělala vše, aby sudí byli na tohle pravidlo v extralize připraveni. Na zavádění videa ve fotbalové lize je ale vidět, že je nutné, aby byly připraveny všechny stadióny," uvedl šéf českých rozhodčích Vladimír Šindler.

Jiné úpravy pravidel jdou implementovat hned a fandové by si jich měli všimnout okamžitě. Například za úmyslně špatně zahrané buly či snahu střídat po zakázaném uvolnění hrozí nyní nově dvouminutový trest. Hráči či lavičce bude při snaze střídat nejprve uděleno varování, při každém dalším stejném prohřešku dostane hráč, respektive tým trest. „Je dobře, že se s tím něco bude dělat, protože ta výhoda nebyla žádná. Tým se loudal, hráči si měnili hokejky jenom proto, aby získali trochu času na odpočinek," uvedl kouč Třince Václav Varaďa.

Měnit se bude například také posuzování obranných zákroků na hráče v samostatném nájezdu na brankáře. „Od nové sezóny bude zákrok, při kterém obránce nejprve vypíchne puk a poté podrazí protihráče posouzeno jako faul a bránící hráč dostane menší trest. Trestné střílení se za tenhle zákrok ale nařizovat nebude," popsal změnu Šindler.

Změna se týká i trestného střílení. Zatímco nyní musel jet faulovaný hráč, nyní může trenér poslat kteréhokoliv hráče ze střídačky. „To je úplně v pořádku, všem koučům pomůže, když tam bude moct poslat toho nejlepšího hráče. Je to takový bonus," řekl olympijský vítěz z Nagana David Moravec.

Toho nejvíce zaujaly změny týkajících se brankářů. Přísněji bude hlídána jejich výstroj, budou mít menší brankoviště a nebudou smět přikrýt puk mimo brankoviště. „Brankář smí přikrýt kotouč jen v případě, aby zabránil puku projít do branky, nesmí to být z důvodu, aby přerušil hru. Účelem je podpořit plynulost hry," vysvětlil Šindler. „Tohle je zvláštní a bude hodně záležet na posouzení rozhodčích, zda brankář mohl hrát či ne. My chceme, aby brankáři hráli koutoče, ale pokud to bude hodnocené dvěma minutami, tak to bude nepříjemné. I když samozřejmě nechceme, aby zdržovali hru, tak brankář to tak může vyhodnotit," přemítal Varaďa.