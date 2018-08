Třikrát denně volá, jezdí stovky kilometrů. Bez rodičů by to nešlo, přibližuje Valach, jak se vyrovnává s tragédií

Hraje dál hokej za Chomutov. I proto, že mu v těžké situaci pomáhá okolí. O dvojčata, po jejichž porodu zemřela manželka Simona, se starají její i jeho rodiče. Sám za nimi do 600 km vzdáleného Zvolena dojíždí, jak jen to jde. „Jsem rád, že mi v klubu vycházejí vstříc, trenér Růžička mi dával den volna navíc oproti ostatním, a to už se vyplatí cestovat za dětmi,“ říká Valach pro Nový Čas.