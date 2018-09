Třinec čekají tři vrcholy. Bude to náročné, připouští kouč Varaďa

Mají na co navazovat i co z minulé sezóny obhajovat. Třinečtí Oceláři skončili v základní části hokejové extraligy třetí a následně došli až do finále, kde prohráli s Kometou Brno. Uspěli i na evropských hřištích. V Lize mistrů je v semifinále také zastavil až pozdější šampión finská Jyväskylä.

V nadcházejícím ročníku to budou mít svěřenci Václava Varadi ještě složitější. Kromě obou výše jmenovaných soutěží si o Vánocích premiérově vyzkouší i účast na Spengler Cupu v Davosu. Varaďa navíc i trénování reprezentační dvacítky, s níž na přelomu roku odcestuje na mistrovství světa do kanadského Vancouveru.

„Může se to pro nás vyvíjet malinko hrbolatěji a bezesporu to bude náročná sezóna. Toho času na trénovaní a pilování detailů bude asi méně. O to více ale můžeme růst herně," přemítal Varaďa.

V minulé sezóně jste vypadli dvakrát pod vrcholem. Bude těžké takové výsledky zopakovat?

Bude to náročná sezóna, ale nemyslím si, že by se tím kluci měli nějak výrazně zatěžovat. Budeme se snažit je od toho tlaku oprostit a oni zase jistě budou chtít navázat na loňské výkony. Je to otázka herní pohody, tu si ale musí udělat především svými výkony na ledě.

V přípravě jste prohráli jen jednou, a to ještě v samostatných nájezdech. Jste s tím, jak jsou hráči nachystaní na páteční start ve Zlíně, spokojený?

Hodnotím přípravu pozitivně. Hráli jsme na tři útočné trojice a kluci se během těch přípravných utkání hodně vydali. Přes náročné klimatické podmínky, které v létě venku panovaly, odvedli v přípravných zápasech maximum a věřím, že na to navážeme v lize.

Kádr jste příliš neposílili. Jste spokojený?

Vnímali jsme, že potřebujeme pomoct na centru, proto jsme získali Marka Viedenského, který se určitě dobře adaptuje a bude posilou. Od Robertse Bukartse zase očekáváme góly, které umí dávat. Co se týče těch mladších, určitě jich mohlo přijít více, ale je to nastavené tak, že více prostoru dostanou kluci, kteří vylétli loni. Jsou schopní nám pomoci a věřím, že je čeká průlomová sezóna, kterou začnou ji tak, jak tu loňskou skončili.

Kromě extraligy a Ligy mistrů absolvujete o vánočních svátcích i Spengler Cup. Nemůže se nahánění tří zajíců v konečném součtu vymstít?

Může se to vyvíjet malinko hrbolatěji. Toho času na tréninky a pilování detailů bude méně, o to více se můžeme vyvíjet herně. Jistě, hrozí zranění, ale ta přicházejí, ať hrajete hodně nebo málo. Určitě se tomu náročnému programu přizpůsobíme tak, abychom ho zvládli.

Ještě před startem extraligy jste odehráli čtyři zápasy v Lize mistrů. Doma jste dvakrát prohráli, těší vás, že tým ale dokázal reagovat a na severu Evropy odehrál kvalitní odvety?

Ty domácí výsledky jsou na prd, to je bez debat. Ale první třetiny byly z naší strany velmi dobré. Měli jsme šance, nepodařilo se nám je ale proměnit a pak přišly údery, které se opakovaly v obou domácích zápasech. Apelovali jsme na kluky, že je třeba do toho dát srdce, i když je to teprve začátek. Loni to tak platilo. V odvetách klukům ohromně pomohla podpora fanoušků, kteří jim dokázali, že za nimi i přes špatný začátek stojí.

Utkání Ligy mistrů ve Švédsku a Finsku jste hráli bez několika opor. Jak vypadá zdravotní stav hráčů několik dní před startem extraligy?

Teď to aktuálně vypadá tak, že Vláďa Roth je po operaci levé nohy a bude chybět zhruba dva měsíce. Martin Růžička bude mimo čtyři až šest týdnů. Má nohu v sádře z důvodu zranění kolene. Roberts Bukarts má drobné zranění, které mu nedovolilo s námi cestovat, ale měl by být do Zlína nebo v neděli na Olomouc připravený. Jirka Polanský dostal pukem do nohy a má naštíplý malíček. U něj je to hodně o pocitu, moc se s tím dělat nedá. Ale nehrajeme fotbal, takže věřím, že se brzy na led vrátí. No, není toho málo.

Na úvod vás čeká cesta do Zlína, pak doma Olomouc. Jsou to přijatelní soupeři, nebo naopak nepříjemní?

Zlín pro nás byl v minulosti specifický soupeř, moc se nám proti nim nevedlo. Loni jsme s nimi ale odehráli velmi dobré zápasy. Los je pro každého stejný, všichni mají v úvodu spoustu sil v úvodu a jsme na stejné startovní čáře

Už máte v nohách čtyři ostré zápasy v Lize mistrů. Nemáte tu startovací čáru přece jen trochu posunutou?

To se uvidí o víkendu (smích).

Vedle klubových povinností budete chystat i tým do 20 let, se kterým na přelomu roku odletíte na MS do Kanady. Jak to máte zařízené, aby se v Třinci obešli bez hlavního kouče?

Přibrali jsme do pozice druhého asistenta Jirku Raszku (v minulé sezóně kouč mladšího dorostu v Třince - pozn. aut.), který má týmu co dát. Udělá maximum pro kluky, bude jim k dispozici i v jejich volném čase. Je to pomoc, kterou jsme hledali. I tak pro mě bude těžké na skoro měsíc klub opustit. Nicméně věřím, že trenérský štáb udělá maximum proto to, aby i beze mě pokračovali v dobrých výkonech.