Šestnáctiletý talent českého hokeje jde mezi chlapy. Překoná legendu z Nagana?

Jedna z největších nadějí v Evropě? Za pár let se ukáže, jisté je, že litvínovský supertalent Jan Myšák může v pátek odstartovat kariéru mezi chlapy. Je mu šestnáct let! Pokud odehraje první kolo Tipsport extraligy, stane se nejmladším hráčem klubu, který naskočil do nejvyšší soutěže, překonal by i Roberta Reichela, ikonu českého hokeje. Ten ve své kariéře získal zlato v Naganu a slavil tři tituly mistra světa.