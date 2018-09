Bulíř ukončil liberecké čekání. Vyšly nám tři přesilovky, liboval si střelec

Michal Bulíř si pochvaloval nejen výsledek, ale i skvěle sehrané přesilovky. „Nestává se často, aby mužstvo proměnilo hned první tři v zápase, ale nám se to podařilo. Věděli jsme, že Chomutovu oslabení moc nejdou. Navíc jsme měli dobrý týden s kvalitními tréninky. Připravili jsme se i psychicky. Snažili jsme se udržet pozitivní atmosféru v kabině," líčil dvojnásobný střelec. Prozradil, že se týmu vyplatil nácvik přesilovek. „Máme různé varianty. Ukazovali jsme si na videu, co chceme hrát. Tedy jednoduchý hokej, který by měl na Chomutov platit," uvažoval Bulíř.

Vítězství Liberce ho nepřekvapilo. „I po odchodu kanonýra Bakoše a dalších kluků máme strašně silný tým, který umí dávat góly. Tentokrát to vyšlo mně, příště to může vzít na sebe někdo jiný," mínil. „To, že jsme na začátku sezóny neskórovali, bylo nepříjemné a kdekdo to rozebíral, ale kdyby to bylo uprostřed soutěže, tak se na to tolik nekouká. Teď už je to za námi a nemáme cenu řešit, co bylo před týdnem. Hlavně se chceme od zápasu v Chomutově odrazit směrem k nedělnímu utkání s Třincem. Potřebujeme potvrdit tři body," hleděl Bulíř k dalšímu kolu.

Zklamání panovalo na chomutovské straně. „Nezvládli jsme zase oslabení jako v dřívějších zápasech," litoval třetí prohry v řadě obránce Bohumil Jank. „Ten první gól jde za mnou. Hodně inkasujeme, přitom si pořád říkáme, že se musíme vyvarovat faulů," pokrčil rameny.