Škoda nájezdů, udělal jsem při nich chyby, litoval olomoucký gólman po porážce s Kometou

„Byl to výborný zápas ve vysokém tempu, vyrovnaný. Remíza v základní hrací době byla zasloužená, spravedlivá. My jsme měli optickou převahu, ale oni měli zase vynikající protiútoky. Jen těch nájezdů je škoda. Nevyšly mi. Nedá se však nic dělat. Samozřejmě mě to štve, ale to bude trvat tak patnáct minut. Zítra hrajeme v Hradci Králové, takže to hodím rychle za hlavu," pověděl slovenský gólman.

Před samostatnými nájezdy se podle vlastních slov cítil výborně. „Hned na začátku utkání jsem chytil pár střel do lapačky, a to mi pomohlo. Cítil jsem se fajn, nohy mi šly. Ve druhé třetině jsem zneškodnil střelu do prázdné brány. Šel jsem tam instinktivně a trefilo mě to. To mi zvedlo dost sebevědomí. Jenže při těch nájezdech jsem udělal chyby. Podívám se na ně na videu a doufám, že příště v nich budu úspěšnější," uvedl Konrád.

Při konfrontaci s mistrem světa z roku 2010 Lukášem Kašparem, jenž rozhodl, mu nepomohlo ani to, že jeho nájezdů viděl spoustu. „Vím, že to rád dává mezi nohy. Počítal jsem s tím, že když mě přetáhne moc, stihnu se ještě odrazit, ale skoro celou vahou jsem stál na pravé noze a tak to nešlo. Jen jsem se natáhl a to nestačilo," sypal si popel na hlavu brankář Kohoutů.

Urvali bod, nemusel být žádný

Bod ale nakonec bral. „Může být málo, může být i moc. Pro mě je dobrý. Vždyť jsme vyrovnali až dvě minuty před koncem. Urvali jsme ho a nemuseli jsme mít žádný. Máme sedm bodů, byť osm by bylo krásnějších. Bodovali jsme však v každém zápase a to jsme hráli na půdě silného Třince a s Kometou, která je rovněž neskutečně nadupaná," prohlásil Konrád.

A uspět, jak dodal, budou chtít Hanáci i v neděli na východě Čech. „Bude to strašně těžké, hlavně proto, že cestujeme k nim. Navíc oni na rozdíl od nás hráli naposledy ve čtvrtek. Chodí to tak ale i v jiných ligách. Kometa to tak měla minulý týden a vyhrála. Nevidím proto důvod, proč bychom to v Hradci nemohli zvládnout i my," dodal olomoucký gólman.