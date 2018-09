Nedorost zahazoval šance a zlobil se: Moje zakončení? Celoživotně špatné!

Na vítkovického brankáře Patrika Bartošáka vyslal útočník Plzně Václav Nedorost tři střely. Ani jedna ale za zády domácím brankáře neskončila. A přestože Plzeň v Ostravě vyhrála 2:1 v prodloužení a ukončila domácí extraligovou neporazitelnost, 36letý mazák si své šance vyčítal. „Nikdy jsem nebyl velký střelec, ale co jsem s tím provedl... Byl jsem tam sámm chtěl to hodit nahoru a poslal to mezi nohy. Neměl s tím vůbec žádný problém,“ popisoval velkou šanci z první třetiny Nedorost.

Dvě třetiny jste se na ledě trochu hledali. Bylo to tak?

Nejezdily nám nohy tak, jako v předešlých zápasech. Ty jsme hráli asi lépe, i když jsme z posledních dvou utkání sebrali jenom bod v prodloužení se Spartou. Dneska jsme se rozjezdili až ve třetí třetině, to už jsme hráli ten hokej jako doposud. A asi jsme byli za to byli odměněni.

Někdy se říká, že nohy zůstaly v autobusu. Kdy jste přijeli?

Právě, že včera. Není pro to žádná omluva. Ale někdy to tak je. Bylo to hodně rozkouskované, hodně vyloučení, icingů. I to vhazování, pořád se pereme s těmi novými pravidly. Ne všichni jsou ve hře, možná to bylo i tím. Kdo to hrál, tak ví, že každý den nejsou ty nohy takové, jaké by si představoval. Ale je třeba se s tím poprat a my to zvládli. Udrželi jsme se ve druhé třetině ve hře a v té třetí jsme už hráli kvalitní hokej.

Hodně se vylučovalo a více na vaší straně. Vyčinili vám za to trenéři?

Byla to často zbytečná ofenzivní vyloučení, nebo trest za oplácení. Řekli jsme si to a musíme na tom zapracovat, protože až půjde do tuhého a budeme ty body potřebovat úplně nejvíce, tak můžou chybět. Doufám, že už se to nebude opakovat. Na druhou stranu jsme ta oslabení sehráli dobře, ani jsme je nepouštěli moc ke střelám. To nám vyhrálo zápas.

Vítkovicím se v přesilovkách nevedlo, možná je to rozhodilo?

Měli kolem minuty výhodu pěti proti třem a to je docela dost času, pak hráli i čtyři na tři, které šlo i do v prodloužení. Dostat tak pozdě zápas, tak by se to těžko otáčelo.

V první třetině jste se na sebe zlobil po velké šanci, co tam bylo špatně?

Moje zakončení. To je špatné celoživotně. Už hraju seniorský hokej dvacet let a teď v posledních letech, jak se ten hokej zrychlil a na všechno je méně času, tak cítím, že ten dar rychlého zakončení, tvrdé umístěné střelu, chybí a doplácím na to. Já jsem nikdy nebyl velký střelec, ale taková šance mrzí. To byla gólovka, já tam byl sám před brankou a on s tím vůbec neměl problém, protože to nemělo žádnou razanci. Chtěl jsem to trefit nahoru a poslal jsem to mezi nohy. Tak jsem byl sám na sebe naštvaný. Dneska jsem těch šancí měl trošku více, cítil jsem se i líp, ale nepadlo to tam. Ale padlo to někomu jinému, tak je mi to jedno, protože jsme vyhráli. Dva body z téhle dálky si myslím je dobré.

Jak se vám líbí úroveň extraligy po návratu z KHL?

Věděl jsem, protože hokej sleduju, že extraliga je kvalitní soutěž. Hodně se to zrychlilo za dobu, co jsem byl v KHL. Tam je to jiné, nehraje se tak nahoru dolů, spíše se to zatahuje a je tam více místa. Ale zase je tam těžší se prosadit před kasu. Měli jsme v úvodu soutěže hodně těžké rozlosování. Čtyři zápasy s těžkými soupeři. A máme to za sebou. Dva jsme vyhráli, dva prohráli, je třeba udělat nějakou sérii, abychom udělali krok k té šestce.

Utnuli jste počínající sérii porážek. Povzbudí to?

Je to dobře. Měli jsme těžké soupeře už před startem extraligy v Lize mistrů a byli jsme proto na extraligu připravení. Odehráli jsme dobré zápasy, ani v jednom jsme nebyli horší, jen dnes nám to půl zápasu nejezdilo. Trochu jsme se s tím prali, trenéři zamíchali sestavou a v té třetí třetině jsme už bruslili a hráli tak, jak jsme hráli ty tři zápasy předtím.