Sparta na lopatkách! Od výhry ji dělilo sedm minut, Hradci se povedl obrat

V sestavě Sparty oproti jejímu poslednímu nedělnímu utkání chyběl kompletní útok ve složení Forman, Pech, Kumstát, místo kterých dostali příležitost Beran, Pšenička a Rousek, v obraně zase uvolnil místo Delisle Gregorcovi. „Hrajeme pět zápasů v deseti dnech, chtěl jsem jim tedy dát trochu odpočinout a taky vyzkoušet mladé hráče, kteří se jevili dobře v přípravě," vysvětloval svůj krok německý kouč Pražanů Uwe Krupp.

Že by však sparťané bez svých tří opor strádali, to tedy rozhodně ne a už po necelých deseti minutách hry šli do vedení. Svou první přesilovku sice nevyužili, jen dvě vteřiny po Zámorského návratu na led ale vypálil Pavelka, gólman Maxwell puk vyrazil jen k Smejkalovi, který neměl problém trefit poloprázdnou branku.

Oba týmy se snažily hrát především zodpovědně z obrany, takže dalších vyložených šancí bylo jen poskrovnu. Ta první hradecká přišla až ve druhé třetině, jenže Zámorského pokus v početní výhodě jistě pokryl brankář Machovský, který pak vychytal i Chalupovo zakončení pod horní tyčku.

Maxwell se pak zase blýskl při sparťanském přečíslení dvou na jednoho, když se proti Říčkově střele stačil bleskově přesunout ke druhé tyči a betonem puk zastavil těsně před čárou. V závěru druhé třetiny nejprve fauloval Filip Pavlík, a když pak Východočeši hráli místo se čtyřmi bruslaři poli v pěti, naskytla se domácím 92 vteřin dlouhá dvojnásobná přesilovka. Hradec ale kritickou chvíli bez vážnějších potíží přečkal a dál tak mohl pomýšlet na obrat ve skóre.

Přesilovku 5 na 3 si pak po faulech Dvořáka s Piskáčkem zahrál i Mountfield a měla trvat dokonce 116 vteřin. Jenže faul Smoleňákovo seknutí do Machovského, jenž už měl v té době pod kontrolou, poslalo hosty záhy do čtyř. I tak ale mohl Hradec početní převahu zužitkoval, Machovský ovšem báječnými zásahy proti Cibulskisovi i Cingelovi těsný náskok Spartě zachoval.

Jenže v 54. minutě už se Hradec vyrovnávacího gólu po zásluze dočkal. Ihned po Cingelově vyhraném vhazování vypálil Vincour, přesně trefil levý horní růžek branky a poslal zápas do prodloužení. V něm rozhodl o druhém bodu pro Mountfield Radovan Pavlík.

Předehrávka 27. kola hokejové extraligy: HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1) Branky a nahrávky: 10. Smejkal (T. Pavelka, Košťálek) - 54. Vincour (Cingel), 63. R. Pavlík (Zámorský). Rozhodčí: Hejduk, Hodek - Rampír, Kis. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 5373 Sparta: Machovský - Gregorc, Piskáček, Košťálek, T. Pavelka, Blain, Kalina, T. Dvořák - Černoch, Sill, Smejkal - Jarůšek, P. Vrána, Říčka - Kudrna, Klimek, Buchtele - Beran, Pšenička, Rousek. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Piché, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Smoleňák, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Vopelka, Bičevskis, Miškář - Paulovič, Kukumberg, Bezúch. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda

.