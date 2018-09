Klépa byl na modré, tak jak by dal gól? divil se Bernad. O premiérovou trefu ale nepřišel

Zkušený křídelník se však v tu chvíli před bránou vůbec nenacházel. „Klépa byl na modré, tak nevím, jak by mohl dát gól?" divil se čtyřiadvacetiletý bek. „Ptal jsem se akorát Davida Šťastného, jestli to tečoval. Říkal, že ne, takže je to asi moje. Ale je to pořád dokola, ono je úplně jedno, kdo ty góly dá, hlavně když se vyhraje," usmíval se.

Jeho trefa přitom měla pro Středočechy nesmírnou váhu. V závěru druhé třetiny totiž konečně našli recept na brankáře Machovského a v početní výhodě srovnali s Pražany krok. „Je jasné, co se bude v přesilovce hrát. Pokud to jde, Kuba Klepiš potřebuje střílet, protože má neuvěřitelnou ránu. Ale sparťané si to tentokrát dobře pohlídali a suprově to zavřeli. Nemohl jsem udělat nic jiného než dva kroky do brány, kde stál výborně David Šťastný. Gólman podle mě nic neviděl," komentoval okamžik, který dostal zaplněné ochozy do varu.

Bernad v pátek opět nastoupil v elitní obranné dvojici a v sestavě Bruslařů se zabydluje čím dál víc. Loni odehrál v nejvyšší soutěži jen osm utkání a podstatnou část sezóny nastupoval v prvoligovém Ústí nad Labem, v probíhajícím extraligovém ročníku však zatím nevynechal ani jeden zápas.

„Užívám si každé střídání. Je to můj splněný sen, za kterým jsem šel odmala. Budu se snažit, abych v Boleslavi zůstal co nejdéle," ujišťoval zadák po druhém vítězství Boleslavi v řadě. A triumf je to hodně cenný. „Rosteme každým utkáním, ani první zápasy nebyly vůbec špatné, ale teď se k nám přiklání štěstí," dodal.