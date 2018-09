Růžička: To teď budu dělat sedm let rolbaře a chodit koukat, jaké bude počasí?

Co vás tedy naplňuje optimismem, že bude líp?

Že i po tak špatném zápase, jaký jsme odehráli v pátek doma s Plzní (2:9), se mužstvo může někam posouvat. Po tom debaklu jsem se utkání na Spartě hodně obával, protože vím, že není jednoduché se otřepat. Kluci byli po Plzni ustrašení a říkali si, co se asi bude dít na Spartě. Ale dostali se z toho a předváděli to, co jsme si řekli. Jasně, Sparta nás předčila, toho jsem si vědom. Ale v naší hře už bylo aspoň vidět nějaké zlepšení. Až na koncovku nemám po Spartě hráčům co vytknout. Na to v jakém jsme stavu...

Má však současný tým vůbec sílu na to, aby začal pravidelně bodovat?

Hrajeme prostě s tím, co máme. Body nám utíkají, ale věřím, že kluci se do toho dostanou. Nějaké kroky ale podnikneme. Víme totiž, že bychom mužstvo měli posílit.

Už se rýsuje něco konkrétního?

Moc hráčů volných není, a když někoho vezmeme, je to trošku na blind. Na českém trhu třeba hráči, které bychom potřebovali do přesilovek, nejsou. A nevěřím tomu, že by nám pomohl někdo z první ligy. Musíme se proto koukat po Kanaďanech a to je zase docela velký risk.

Je náročné zůstávat i nadále pozitivní a současným stavem se ještě víc neužírat?

Není to jednoduché, protože bychom samozřejmě chtěli vyhrávat. Vidím, že se tým trápí, potřebovali bychom se nějak nastartovat. Za šest utkání jsme vedli jen jednou (na úvod pátečního utkání s Plzní) a to navíc asi jen půl minuty.

Když jste si Chomutovem procházeli krizí loni v prosinci, řekl jste, že za tehdejší situace byste neporazili ani Mělník. Platilo by to i nyní?

Vypadá to tak (směje se). Věřím, že už v pátek se doma proti Vítkovicím nastartujeme. Musíme ale začít dávat góly a hru malinko zjednodušit.

Cítíte, že místo řvaní teď od vás hráči potřebují spíš povzbudit?

Potřebují zklidnit. Dvě lajny sice máme zkušené, ty další dvě ale příliš ne. A není to pro ně vůbec jednoduché. Snaží se, dřou, jenž každá chyba nás stojí gól a my je naopak moc nedáváme. Pro lepší psychiku bychom už potřebovali uhrát nějaký zápas, abychom se mohli někam posunout. Když mužstvo podá výkon jako na Spartě, určitě bude schopné nějaké zápasy uhrát.

Byl tedy výkon na Spartě tím nejlepším v sezóně?

Asi jo. Kluci hráli to, co jsme si řekli. Po zápase s Plzní jsme si v kabině na dvě hodiny sedli a povídali si. Viděl jsem totiž, že nastal čas na to si promluvit. Hráči měli velice dobré poznatky a vyšel z toho slušný výkon na Spartě. Uvidíme, jak to bude dál.

Vy osobně za současné situace radost z hokeje neztrácíte?

Ani ne. Spíš přemýšlím, co jsem měl udělat jinak. Dřív jsem byl zvyklý sestavou míchat, jenže to jsem měl k dispozici jinou škálu hráčů. Teď už jsem sestavu promíchával, jenže stejně vidím, že to tady bohužel moc účinek nemá. Musíme si uvědomit, že během dvou let nám odešli z útoku Kämpf a Kaše, v obraně třeba Honza Rutta. To mužstvo bylo někde úplně jinde. Ale teď už nejsou a nedá se nic dělat.

Co jste tedy vymyslel, aby šlo mužstvo herně i výsledkově nahoru?

Samozřejmě o naší současné situaci přemýšlím. Jsem perfekcionista a možná to je z mé strany teď na hráče až moc. Změníme hru, budeme chtít hrát to, co proti Spartě (zejména dobře bránit). Zatím hledám, jaká hra by nám vyhovovala. A musím na to přijít. Vím, že současná situace mě tlačí k tomu, abych něco udělal, moc jiných hráčů mít nebudeme. A i hráči věří tomu, že něco udělat musíme.

Věřím vám i klubové vedení?

Zavolejte pánům Veverkovým a zeptejte se jich. Důvěru od nich pořád mám, to je daný. Vždyť mi (před třemi lety) dali smlouvu na deset let. To tam jako pak ty zbývající roky asi budu dělat rolbaře, manažera a asi jim budu chodit koukat, jaké bude počasí...