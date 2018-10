Útočník Nahodil odešel z Komety Brno do Olomouce

Hokejový útočník Lukáš Nahodil se stal novou posilou Olomouce, která třicetiletého odchovance Třebíče získala z mistrovské Komety Brno. Uvedly to internetové stránky obou klubů. Nahodil přišel do Brna loni z Pardubic, od konce ledna do závěru minulé sezóny hostoval v Mladé Boleslavi.