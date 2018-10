Hokejisty posledního týmu extraligy Chomutova posílil finský útočník Masi Marjamäki. Třiatřicetiletý odchovanec Ässätu Pori, který má na kontě jeden zápas v NHL za New York Islanders a má i zkušenosti z KHL, podepsal s Piráty smlouvu do konce této sezóny. Pokud klub stihne vyřídit administrativní záležitosti, měl by Marjamäki nastoupit poprvé už v pátečním duelu 7. kola doma proti Vítkovicím.