Makáme, dřeme. Chybí nám ale lehkost, připouští třinecký kouč Varaďa

Málo gólů, málo bodů. Hokejistům Třince vstup do extraligové sezóny naprosto nevyšel. Z prvních šesti utkání dokázali vyhrát jen na ledě nováčka z Karlových Varů. Zbylých pět utkání prohráli a dali v nich bídných šest gólů. A do tábora loňského finalisty se začíná vkrádat nervozita. Někteří hráči to odnesli střídavými starty v partnerském Frýdku-Místku, Roman Vlach byl poslán na hostování do Karlových Varů. „Nepodléháme nějaké hysterii, to určitě ne, ale ten stav je nepříjemný. Všichni si to uvědomujeme, ale musíme se s tím porvat,“ upozornil sportovní ředitel klubu Jan Peterek.

Tým se snaží nastartovat novou krví. Do obrany přišli zkušený Lotyš Galvinš a mladý slovenský reprezentant Gernát, který má nahradit dlouhodobě zraněného Rotha. Třinci ale chybí především gólové příspěvky zraněných Martina Růžičky či Jiřího Polanského. Mimo hru je i letní posila Slovák Marek Viedenský.

„Chtěli bychom to oživit. Díváme se po někom, kdo by nám v této situaci pomohl. A zároveň čekáme na zraněné kluky. U Jirky Polanského už to vypadá, že by měl nastoupit co nejdříve. Martin Růžička už také chodí na led, Vláďa Roth také. Nemělo by to být už na dlouho," nastínil Peterek.

Sami se dostávají pod tlak

Zároveň připomněl, že na začátku minulé sezóny se hráči s absencí Jakuba Petružálka vypořádali mnohem lépe. „Taky to byl rozdílový hráč, ale ten mančaft šlapal. Proto jsme i nyní čekali, že nějaké body ubojujeme. Škoda toho druhého zápasu s Olomoucí. Sami se dostáváme pod tlak a není jednoduché z toho vyskočit ven," zmínil Peterek.

Pod tlakem je také kouč Václav Varaďa. Fanoušků, vedení i vlastního náročného přístupu k hokeji. „Ale nepanikařím. I když bych byl určitě, aby situace byla jiná. Makáme, dřeme, ale taková ta lehkost tam teď není. Doufám, že to brzy zlomíme," řekl Varaďa. „Zranění kluci nám chybí a je to citelné oslabení," dodal.

Situaci Třineckým neulehčila ani série utkání, které byli nuceni kvůli muzikálu Sněhurka na ledě v jejich hale odehrát na ledě soupeřů. Doma hráli jen ve 2. kole (2:3 s Olomoucí) na vlastní led se vrátí v neděli v derby proti Vítkovicím. „Led je všude stejný. Nebudeme se vymlouvat. Pokud chceme být nahoře, tak musíme vyhrávat kdekoliv," odmítl alibi útočník Vladimíra Svačinu.

„Ty porážky nás mrzí a s psychikou to určitě něco dělá. Ale je to pořád jenom sport, v životě se dějí horší věci. Na dni otevřených dveří u hasičů jsem jednoho z nich ubezpečoval, že věříme, že se to otočí. On mi na to odpověděl, že když jedou k ohni, tak také věří, že tam nikdo nezůstal. V té chvíli jsem si uvědomil, že ten sport je jen malá věc na tomhle světě. Když nás to bude bavit, bude to bavit i lidi. Pak se vše v dobré obrátí," řekl klubovému webu Svačina.