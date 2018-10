Chomutov zvažuje přestupovou bombu. Růžička si jako posilu vytipoval Radka Dudu!

Jeho Chomutov se bez bodového zisku krčí na samém dně extraligové tabulky, a trenér Vladimír Růžička už na konci minulého týdne přiznal, že by kádr potřeboval posílit. Ve čtvrtek Piráti oznámili příchod třiatřicetiletého finského útočníka Masiho Marjamäkiho, tím ale nejspíš ještě nekončí. Růžička reálně uvažuje, že by přivedl i o šest let staršího Radka Dudu!

Někdejšího bouřliváka Růžička dobře zná, vždyť jako kouč jej vedl čtyři sezóny ve Slavii a v roce 2003 s ním dokonce slavili extraligový titul. Ostřílený trenér ví, co na Dudu platí a jak ho zkrotit.

Duda se v létě po uplynulých dvou letech strávených ve Freiburgu ve druhé nejvyšší německé lize vrátil domů a posílil prvoligové Benátky nad Jizerou. Za ně nastoupil k deseti zápasům a připsal si tři branky a stejný počet asistencí.

Tento týden ale své angažmá ve farmářském týmu Liberce ukončil a v rozhovoru pro klubové stránky Benátek uvedl, že kvůli přesunu do vyšší ligy. Konkrétní ale být nechtěl. „Dozvíte se to v pravý čas. V mých letech dostat takovou nabídku a výzvu...To sportovec zkrátka neodmítá. S týmem jsem domluvený na dva měsíce, ale pokud to nebude mít ten správný efekt, tak se vrátím zpátky do Benátek," přiznal Duda.

Spojení s Chomutovem by se přímo nabízelo. Duda by navíc nešel do neznámého prostředí, v klubu působil už mezi lety 2009 až 2011 a načal v něm i sezónu 012/13.

„Radek Duda figuruje na seznamu vytipovaných posil, v tuhle chvíli to ale rozhodně není tak, že by už byl na cestě k nám," řekl pro Sport.cz tiskový mluvčí Pirátů Libor Kult.