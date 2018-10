Gazda za výhru platil krví. Nesmyslná zákeřnost, čílil se zlínský trenér

Výhra 5:1 byla pro zlínské hokejisty historicky nejvyšší na sparťanském ledě, přesto odjížděli z Prahy s pachutí. Na vině bylo zranění obránce Daniela Gazdy po zkratu domácího Jiřího Černocha, který dvě vteřiny před koncem při zapojení do bitky soupeři zasadil k.o.

V hokejové bitvě mezi Spartou a Zlínem došlo na pěsti. Do bitky se zapojili také Daniel Gazda ze Zlína, Zach Sill ze Sparty a Michal Poletín ze Zlína.

Závěrečná bitka hodně rozvířila emoce. Gazda zůstal po Černochově úderu do obličeje ležet na ledě. „Byla to nesmyslná zákeřnost. Náš hráč skončil silně otřesený a v krvi. Mrzí mě taková kaňka na utkání," líčil naštvaně zlínský trenér Robert Svoboda.

Navíc se mu zdálo, že frustrovaná Sparta schválně poslala na závěr bijce. „Asi si řekli, že když už tečou, tak ať nás ta výhra alespoň bolí," mudroval gólman vítězů Jakub Sedláček. „Už jenom skladba hráčů ze strany soupeře napovídá jaký měli záměr," dodal kouč.

„Za to napadení musí sparťan dostat nějaký flastr. Přece není možná, aby protihráči dal takhle přes hubu. Šlo o naprosto zbytečný zákrok," mínil Sedláček. „Absolutně odmítám, že bychom na střídačce vydali pokyn někoho zbít," namítal asistent domácího trenéra Jaroslav Nedvěd.

Na zlínskou hořkost pak zareagoval svérázně. „Přijde mi nechutné a v extralize nedůstojné, aby někdo takhle obviňoval soupeřova trenéra. Nevidím do hlavy hráčům, kteří tam byli, možná sehrála roli frustrace, že je konec a že už s tím nic neudělají. Ze strany realizačního týmu ale žádný takový pokyn na milión procent nepřišel," čílil se Nedvěd.

Sparta každopádně na vlastním ledě vyšla poprvé v sezóně naprázdno a gólman Machovský premiérově střídal. „Zlín byl hladovější a ve všech směrech lepší. My jen honili puk, soupeř těžil z lepšího pohybu i větší síly v soubojích," musel uznat útočník Lukáš Pech.

Zlín nakonec muselo těšit, že zabral. „Podle mě náš nejlepší výkon v sezóně, už jsme taky po třech porážkách za sebou měli nůž na krku," připustil Sedláček, jenž předvedl 32 úspěšných zásahů. S bilancí 1+2 zazářil i dvacetiletý útočník Štěpán Fryšara. „Na co jsem sáhnul, to mi vyšlo. Jak dostávám při marodce hodně prostoru na ledě, roste i moje herné sebevědomí. Zásadní byly naše trefy do šatny v posledních vteřinách první i druhé třetiny," říkal zlínský mladík.