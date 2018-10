Trončinský si nezahraje čtyři zápasy! A co sparťan Černoch a jeho zákeřnost?

Bývalý reprezentant Trončinský v 52. minutě 8. extraligového kola surovým způsobem zasáhl Janka mířícího s pukem na pardubickou branku loktem do obličeje. Rozhodčí Veselý s Jeřábkem obránci Dynama udělili trest na pět minut a do konce utkání za zásah do hlavy nebo krku a další postih nyní přichází od disciplinárky.

Její předseda Viktor Ujčík sice uznal, že Jank byl v momentě zákroku v držení kotouče a bylo možné ho atakovat, Trončinský si ale musel být dobře vědom, že vede zákrok mimo Jankův zorný úhel. Stejně tak musel vědět, že chomutovský bek nemá o zákroku tušení a má tak minimální šanci se mu ubránit.

Podle Ujčíka vedl Trončinský zákrok se značnou intenzitou bez jakékoliv snahy hrát puk, naopak s cílem Janka zasáhnout. Ten po faulu utkání nedokončil a podle informací uvedených v zápise o utkání utrpěl zranění hlavy.

Trončinskému podle disciplinárního řadu hrozil trest na jeden až čtyři zápasy, v závažnějším případu dokonce až na deset duelů. Disciplinárka nakonec sáhla ke stopce na čtyři utkání. Trončinskému přitížilo, že byl během posledních dvou let disciplinárně trestán a rovněž fakt, že Jank utrpěl zranění.

Trončinský tak přijde o zápasy ve Zlíně, Třinci, Olomouci a doma s Karlovými Vary. Na led se bude moct vrátit 26. října při východočeském derby s Hradcem Králové.

Polehčující okolnost? Černoch nesundal rukavice

Tečku za nedělním soubojem Sparty se Zlínem (1:5) udělala hromadná bitka, při které útočník Pražanů Jiří Černoch obdržel trest na pět minut a do konce utkání za hrubost, když ránou pěstí do obličeje knokautoval zlínského Daniela Gazdu.

„Černoch se jednání dopustil v přerušené hře, kdy napadl protihráče Daniela Gazdu, který se ho snažil udržet stranou od soupeřící dvojice Michal Poletín a Zachary Dean Sill. Přesto, že Gazda přitom nejevil žádnou snahu vyvolat či podstoupit s ním pěstní souboj, Černoch ho napadl a udeřil pravou rukavicí do obličeje," shledal Ujčík po zhlédnutí videozáznamu.

Černochovo jednání vyhodnotil jako přestupek „Bitka" a potrestal ho zastavením činnosti na dvě soutěžní utkání, což je v dolní polovině sazby.

Polehčující okolností byl v Černochově případě fakt, že si před úderem nesundal rukavice, což by vedlo k výrazně horším následkům, a že v uplynulých dvou letech nebyl disciplinárně trestán.

Černoch tak vynechá úterní utkání Sparty proti Karlovým Varům a páteční zápas v Třinci.