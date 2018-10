Mezinárodní hokej před startem aktuální sezóny přijal nové pravidlo, podle kterého nebude uznána branka, které bylo dosaženo bruslí. Dosud se přitom anuloval jen gól po úmyslném kopnutí bruslí. Jenže český hokej si schválil výjimku, aby se v domácích soutěžích podobné situace posuzovaly podle starého pravidla.

Pakliže by tedy ve Vlachově případě nešlo o úmyslné kopnutí, gól má platit. Jenže skutečně šlo o neúmyslné kopnutí, kdy útočník Západočechů jen nastavil svou brusli?

Kopnutí bruslí Původně (2014-18) Gól nebyl uznán jen v případě zjevného kopnutí puku útočícím hráčem. Při usměrnění puku nohou do branky nebo natočení brusle k odrazu puku do branku byl gól uznán. Nově (2018-22) Gól nebude uznán, pokud útočící hráč usměrní puk do branky bruslí jakýmkoliv způsobem nebo jakkoli natočí brusli s úmyslem nechat puk od ní odrazit. Rozhodnutím Výkonného výboru z 6.8. 2018 bylo pro Český hokej schváleno domácí ustanovení, podle kterého bude dosažení gólu bruslí posuzováno dle Pravidel hokeje 2014-18.

„Abych řekl pravdu, už ani nevím, jaká máme pravidla, protože se pořád mění. Ale byli jsme si jistí, že gól nebude platit," tvrdil kapitán Pražanů Petr Vrána.

„Já jsem viděl jednoznačný pohyb nohou," říkal asistent trenéra Sparty Jaroslav Nedvěd.

„Sporná situace to jednoznačně byla. Bylo to padesát na padesát a jen jsme čekali, jestli videorozhodčí rozhodne v náš prospěch," přiznával asistent kouče Karlových Varů Tomáš Mariška.

„Původně jsem tam chtěl dát hokejku, ale nestihl jsem to. Puk mi letěl na nohy, tak jsem sebou cuknul a nějakým způsobem to šlo o nohu. Doufal jsem, že by to mohli uznat. Pravidla se však změnila, ani neznám ten pořádný výklad, takže jsme si nebyli jistí a čekali jsme na výrok," potvrzoval i Vlach, že netušil, jak nakonec arbitři u videa rozhodnou.

Když pak sudí ukázali do středového kruhu, ulevilo se mu. „Je fajn, že takové góly platí. Pokud tam není úmysl, že člověk kopne dopředu bruslí... Kdo hrál hokej, tak to zná. Člověk to neovlivní, jde o reakci na puk, když vám letí pod nohu a vy se na něj snažíte dostat, aby nešel na hokejku soupeře," tvrdil Vlach, který se bezprostředně po svém zásahu na ledě neradoval.

„Dneska totiž člověk neví, zvlášť když jsem viděl, že se gól bude zkoumat na videu. Nerad bych pak ztratil radost," vysvětloval Vlach a své výstavní patičce se jen zasmál. „No, nejsem žádný Maradona. Ale řekl bych, že tohle byl jeden z mých lepších kousků," znovu se rozchechtal.

Po jeho gólu na 2:0 každopádně měly být Vary na koni, jenže z něj je Sparta velmi rychle sesadila. Už o čtyřicet vteřin po tak trochu maradonovském kousku totiž Sparta snížila, za další minutu a půl vyrovnala, aby pak ve třetí třetině dalšími třemi góly otočila průběh duelu na konečných 5:2.

„Ten sporný gól nás nakopl. Hodili jsme to za hlavu, nikdo se nehádal, nikdo nedělal scény. Kluci se semkli a najednou z nich začalo čišet, jak se nas*ali. Ne jeden na druhého, ale tím směrem, aby zápas otočili. Lavička najednou začala žít a během minuty se nám podařilo snížit. Moc si toho vážím. Všechno se najednou otočilo v pozitivní emoce a pak už bylo na ledě jen jedno mužstvo a soupeře jsme válcovali," všiml si Nedvěd.