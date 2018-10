Skokan první zápas za Dynamo nedohrál. Nezapsal jsem se nejlépe, smutnil

V pátek ráno se sbalil a odcestoval z Chomutova do Pardubic. V sobotu v podvečer na ledě Třince už Dávid Skokan hájil barvy Východočechů. Utkání jemu, ani týmu nevyšlo. Pardubice podruhé za sebou prohrály 1:6, slovenský útočník navíc utkání nedohrál. Za sekání do choulostivých partií třineckého Adámka dostal trest do konce utkání. „Nezapsal jsem se nejlépe, ale bylo to nechtěné. Chtěl jsem vyhodit puk a nešťastně ho trefil,“ litoval Skokan, který za podobný zákrok ze 3. kola proti libereckému Redenbachovi dostal od disciplinární komise trest na jeden zápas.

Jak jste přijal to rychlé stěhování z Chomutova?

Zažil jsem to poprvé v kariéře, ale hrálo se mi dobře celý zápas. Jen škoda toho zbytečného faulu. Nechtěl jsem to tak udělat, chtěl jsem vyhodit puk a přitom jsem ho udeřil. Strašně mě to mrzí. Bylo to nechtěné. V Pardubicích se ale cítím dobře, je tady fajn parta, chlapci mě přijali velmi dobře. Zázemí neskutečné. Velmi se z toho těším, jen kdyby ten zápas dopadl lépe.

Ten trest do konce utkání vás překvapil, nebo jste věděl hned, co se bude dít?

Věděl jsem, že jsem ho někde bouchl, ale já jsem se opravdu snažil vyhodit puk, který měl mezi nohami. I jsem ho vyhodil, ale po dohrání jste ho nešťastně praštil. Byla to smůla. Nezapsal jsem se nejlépe.

Pardubice v Třinci nastoupily s pěti novými hráči v sestavě. Chyběl kapitán Rolinek, čtyři obránci včetně Petra Čáslavy nebo Marka Trončinského. Bylo těžké doufat v Třinci v bodový úspěch?

Ale já si myslím, že jsme nehráli špatně. Před prvním gólem jsem blokoval střelu, která mi zlomila hokejku a odrazilo se to do branky. Další góly padly po individuálních chybách. Ale tenhle kádr má velká potenciál.

Chomutov bez vás v pátek poprvé v sezóně vyhrály, Pardubice s vámi naopak prohrály...

... no výborně. Tak jsem si to určitě nepředstavoval. Ale to se otočí, jen musíme být trpěliví, makat, nechat všechno na ledě a bude, jak má být.

Dnes vám nešly ani přesilovky. Měli jste jich pět, ale nevyužili žádnou, proč?

Hráli jsme spolu poprvé, musíme si na sebe vyknout. Hraje se tady jinak jak ve hře pět na pět, tak v pět na čtyři. Musí si to trochu sednout. Do dalšího zápasu to bude určitě lepší.

Pardubice mají za dva poslední zápasy hrozivé skóre 2:12. Není to alarmující?

Ale i tak si myslím, že jsme v Třinci nehráli špatně. Beci hráli výborně pod tlakem, jen jsme prostě dostali takové slepené góly. V Třinci se těžko boduje, má velkou kvalitu.

Třinec hrál včera, vy ve středu. Nečekali jste, že budou mít těžší nohy?

Někdy je lepší hrát než jen trénovat. S tím jsme vůbec nekalkulovali.