Místo pohodlí domova zvolil Svačina led a hotel. Děti by mě nenechaly vyspat, smál se třinecký útočník

Dva zápasy ve dvou dnech museli zvládnout hokejisté Třince. V pátek podlehli v nájezdech Spartě 4:5, za necelých dvacet čtyři hodin únavu rozjížděli v předehrávce 10. kola proti Pardubicím. A rozjezdili ji skvěle. Východočechy vyprovodili z ledu výsledkem 6:1. „Unavení jsme nebyli. Hrálo se až v šest večer. Ráno jsme měli dobrovolný trénink, takže kdo chtěl, odpočíval doma a přišel až na zápas. Pět sedm minut jsme se do toho trochu dostávali, ale pak už to bylo v naší režii,“ říkal útočník Vladimír Svačina, který proti Pardubicím odehrál sté utkání v třineckém dresu.

Kterou variantu jste zvolil vy? Odpočívat doma, nebo trénink?

Řekl jsem si, že půjdu dopoledne na led a že se pak vyspím na hotelu. Děti by mě doma asi nenechaly spát, takže pro mě byl trénink ta odpočinkovější varianta. Ráno jsem přijel odtrénovat, dal si oběd a pak jel na hotel na dvě hodinky si lehnout.

Měli jste po páteční porážce se Spartou větší motivaci vyhrát?

Motivace vyhrát je v každém zápase. Chtěli jsme i na ten výkon navázat, protože to byl oboustranně super hokej. Chtěli jsme jít na Pardubice úplně stejně a věděli jsme, že pokud to takhle odehrajeme, tak ty tři body musejí přijít.

Nedovolily vám Pardubice až moc snadno chytit tempo?

To bych neřekl. Chybělo jim sice dost hráčů, ale bojovali, dohrávali nás. Nebylo to nic jednoduchého. Nás nakoply ty dva góly v první třetině.

Pomohli jste si v přesilovkách, v nichž jste dali polovinu svých gólů. Střelecká produktivita se lepší?

Hned tu první jsme využili. Další jsme měli až ve třetí třetině, kde jsme dali dva góly. Kéž by tomu tak bylo i v dalších zápasech.

Za ty dva zápasy jste dali deset gólů. Je Třinec na cestě vzhůru?

Určitě to je pozitivní, ale ze začátku jsme hráli s týmy, které podle mě více bránily než třeba ta Sparta, která hrála parádní hokej. To nám více sedí. Nemůžeme se ale vymlouvat na to, že když někdo bude bránit, tak nám to tam nebude padat. My musíme dělat vše pro to, aby nám to tam padalo každý zápas.

Váš útok se dnes postaral o tři góly. Pomohl návrat Jiřího Polanského?

Jsme na sebe zvyklí, takhle jsme spolu odehráli hodně zápasů. A Jura neskutečně potrénoval, když byl zraněný. Měl zraněný malíček, tak mohl dělat úplně všechno. Vrátil se v neskutečné formě a je to znát.

Se Spartou se i porval...

...Komplexní hráč. Jde mu všechno. On na to sice nevypadá, ale kdybyste ho viděli bez trika, tak byste se divili. Za mě to je nejvysekanější hráč v týmu. Měli by se ho v lize bát. V šestatřiceti si získal respekt (smích).