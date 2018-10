To se příliš nepovedlo... Sparta jela nájezd navíc, gól Třince neměl platit. A přišel trest

O co přesně šlo? První sporný moment přišel ve 32. minutě za stavu 2:2. Sparťanský gólman Matěj Machovský zachytil padající kotouč v prostoru kolem brankové čáry do lapačky. Hlavní rozhodčí vzápětí signalizoval, že branku neuznává a že situaci bude konzultovat s videorozhodčím. Na jejím základě pak byl gól uznán a Třinec šel do vedení.

Podle komise rozhodčí však trefa neměla platit. „Z videozáznamu se jeví, že průmět kotouče se nachází za brankovou čarou, zcela za její úrovní však být nemusí, neboť videokamera je – jak je obvyklé – mírně posunuta směrem ke středu hřiště.

Inkriminovaný moment, po kterém rozhodčí na doporučení kolegy u videa uznali gól třineckého Marcinka na 3:2.

Komise rozhodčích ČSLH

Videorozhodčí Pavel Mikula přesto na základě dostupných záběrů výrok hlavního rozhodčího, který před vzájemnou poradou rozpažil, změnil. „Platí přitom, že pokud videorozhodčí nemá k dispozici záběry, které by umožňovaly zaujmout jednoznačné stanovisko, má nechat rozhodnutí na rozhodčích na ledě," uvedl předseda komise rozhodčích ČSLH Vladimír Šindler.

Vrána nájezd vůbec neměl jet

Další pochybení pak jde za kvartetem arbitrů na ledě - hlavními Adamem Kikou s Reném Hradilem a čárovými Jaromírem Bryškou a Jiřím Gebauerem.

Při samostatných nájezdech k určení vítěze utkání proměnil sparťan Andrej Kudrna v páté sérii nájezd, na který byl trenérem vyslán, ačkoli již jeden nájezd ve druhé sérii absolvoval. Rozhodčí nájezd zcela v souladu s pravidly neuznali, připustili však, aby náhradní nájezd absolvoval hráč Petr Vrána, který ho neproměnil.

„V tomto případě rozhodčí chybovali, neboť k náhradnímu nájezdu nemělo dojít," komentoval rozhodnutí Šindler. „Pravidla ledního hokeje takovou situaci taxativně neupravují, z jejich výkladu však vyplývá, že v případě porušení pravidel mužstvo nárok na další nájezd ve stejné sérii ztrácí," dodal Šindler.

Komise rozhodčích ČSLH potrestala videorozhodčího Pavla Mikulu za chybné rozhodnutí pozastavením činnosti do 12. listopadu a sudím Kikovi, Hradilovi, Bryškovi a Gebauerovi vyslovila za zčásti nesprávné řešení situace napomenutí.