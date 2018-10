Házeli jsme po sobě puk jako bramboru, vysvětloval porážku s Plzní navrátilec Růžička

Poprvé od zranění v pátém čtvrtfinálovém utkání minulého play off proti Pardubicím naskočil k extraligovému utkání třinecký útočník Martin Růžička. Připsal si jednu přihrávku na druhý gól Třince, který ale na vlastním ledě podlehl Plzni 2:3. Především proto, že nedokázal využít ani jednu z osmi přesilových her. „Moc tréninků jsem neměl, vlastně jen jeden pořádný. Ještě na sobě musím pracovat," svěřil se třinecký útočník.

Jak bylo těžké dostat se do zápasového rytmu?

Těžké. Návraty po zranění nejsou nikdy jednoduché. Fyzicky jsem se necítil úplně špatně, ale chyběla mi herní pohoda, praxe. Občas mi puk skákal jako horká brambora.

Velký rozdíl byl v přesilovkách. Souhlasíte?

Ano, měli jsme jich hodně a to, že jsme je nevyužili, nás stálo zápas. Sehráli jsme je... no, nebylo tam skoro nic.

Chyběla i větší sehranost, když jste do přesilovek nově naskočil vy?

To je věc pěti hráčů na ledě, ne jednotlivce. Hráli jsme to trochu jinak, než jak byli kluci asi zvyklí, ale je to jeden zápas. Nicméně máme na čem pracovat.

Ve hře Třince, a nejen v přesilovkách, bylo hodně nepřesností. Souhlasíte?

Vidím to stejně. Hodně takových věcí, které jako tým neděláme. Musíme se na to podívat, poučit se a v Chomutově do toho dát více.

Předchozí dva zápasy doma Třinec sehrál dobře. Čím to, že to nyní nešlo? Projevila se cesta do Norska a zpátky?

Já tam nebyl, ale to cestování je náročné. Ale je třeba smeknout před Plzní. Je to kvalitní tým. Dlouhodobě to prokazuje a dneska hráli co potřebovali. My jsme šance měli, ale na druhé straně byl výborný tým.

Milan Gulaš říkal, že to byl jejich nejlepší zápas venku. Měli jste problém dostat se k nim do pásma, když vás rychle napadali a rychle k vám přistupovali?

No, to byl náš problém. Zavézt to tam i v těch přesilovkách, uklidnit hru, dát si nějakou kloudnou přihrávku. My jsme po sobě házeli puk jako brambory. Ani led nebyl úplně ideální, ale Plzni to nevadilo. Přesilovky měli a góly dali.

Plzeň si stěžovala na poměr vyloučení, co vy na to?

Stěžovali? U nich je to to samé. Na rozhodčí si nikdy nestěžuju, oni jsou od toho, aby pískali a rozhodují se v daný moment. Vždycky je má někdo rád, někdo je na ně víc naštvaný, těžko říct.

Utkání sledoval přímo v hale Jaromír Jágr, všiml jste si ho?

Určitě, byl na obrazovce, to nejde přehlídnout. Všimnul jsem si ho na kostce. Jsme rádi, že přijel, kouknul se. Ale myslím si, že se mu zápas moc nelíbil.

Chtěli jste se ukázat?

To nevím. Spíš Plzeň hrála fakt dobře a do ničeho nás nepouštěla.