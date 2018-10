Byli jsme trpěliví a v závěru to zaslouženě urvali, radoval se olomoucký zadák Škůrek

Byla to velká dřina. Souhlasíte?

Je to tak. Měli to hodně zavřené v obranném pásmu. Celý zápas jsme do nich bušili, nebyli jsme moc efektivní, ale naštěstí se to ve třetí třetině zlomilo.

Měli jste sice drtivý tlak, ale ne, a ne to tam spadnout...

Neměli jsme dorážky. Střely do prázdné brány perfektně pokrývali. Dělá nám to však problémy už delší dobu. Na druhé straně, byli jsme trpěliví, celý zápas jsme do toho tvrdě šli, nepolevili a v závěru jsme to zaslouženě urvali.

Pardubice hrály hodně tvrdě. Bylo těžké se s tím vyrovnat?

Nijak jsme to nepocítili. Nachystali jsme se na to. Možná tam některé věci byly po odehrání, ale nenechali jsme se rozhodit, vyprovokovat.

Pro vás je vítězství asi o to sladší, že jste vstřelil rozhodující gól?

Určitě. Byl navíc letos můj první, takže mě opravdu hodně potěšil a dodal i sebevědomí. Nejdůležitější ale je, že jsme to zvládli jako tým. A samozřejmě, v závěru pomohl i kuriózní čtvrtý, technický gól.

Co jste říkal na to, že sudí uznal gól, ač puk do brány vůbec nesměřoval?

Taková jsou pravidla. Poslední dvě minuty, úmyslně posunutá brána, není, co řešit. Tak to je.

Vraťme se ještě k vaší trefě. Prosadil jste se ránou zápěstím. Učil jste se od Zbyňka Irgla?

Musel jsem to hlavně trefit, což se mi předtím už několikrát nepodařilo. Gólman neviděl, já tentokrát naštěstí našel to volné místo a bylo to tam.

Případná porážka s ohledem na průběh zápasu by asi pro váz znamenala velké zklamání?

Rozhodně. Vždyť oba góly dali po tečích. A kdyby přidali ve druhé třetině z nějakého brejku třetí, my jsme pořád tlačili a oni v poslední minutě jeli sami na bránu," určitě by to s námi zamávalo. Hlavní ale bylo, že ty dva jejich góly nás nepoložili. Ukázala se síla našeho týmu.