Jedno kolečko vypadlo, avšak kvalitu mužstva to neovlivnilo, libuje si liberecký kouč Pešán

Odchod svého klíčového útočníka Michala Bulíře do ruského Magnitogorsku je nepoznamenal. Hokejisté Liberce dokázali i bez dosavadní největší opory zdolat mistrovskou Kometu na jejím ledě jasně 5:2. V Brně triumfovali v extraligovém zápase v základní hrací době poprvé od roku 2012.

Brankář Liberce Roman Will čelí šanci brněnského Martina Zaťoviče.

„Nebudu zastírat, že je pro nás ztráta Michala dost bolestná. Vždyť byl nejlepším střelcem soutěže. Na druhou stranu máme ale hodně silný tým. Ukázali jsme, že když z něj vypadlo jedno kolečko, kvalitu mužstva to neovlivnilo," tvrdil po vítězství nad obhájci titulu spokojený liberecký kouč Filip Pešán. „V přesilovkách na jeho místě zaskočil Lenc, a dal dva góly," liboval si. „Podali jsme bojovný a organizovaný výkon. Ve druhé třetině jsme získali rozhodující náskok a v poslední části jsme si ho zkušeně pohlídali," těší ho.

Útočník Bílých Tygrů Radan Lenc byl z dvougólového příspěvku nadšený. „Ještě větší radost mám ovšem z týmového úspěchu. Dosáhli jsme proti úřadujícímu šampiónovi na strašně cennou výhru. A zlomili jsme několikaleté prokletí. Liberec předtím v Brně nezvítězil strašně dlouho," věděl.

Lenc prozradil, že mužstvo Bulířův přestup nezaskočil. „Už nějakou dobu existovaly náznaky, že do Ruska odejde. Bylo pěkné se koukat, jak gólově těží z Kvapilovy šikovnosti a přehledu. V Brně Kvápa pro změnu nachystal tutovku mně, stačilo jen trefit odkrytou bránu," velebil parťáka.

Obránce Komety Ondřej Němec věděl hned po utkání, že Brňané nechali svému bývalému spoluhráči Kvapilovi až příliš mnoho prostoru. „Měli jsme být vůči němu mnohem nepříjemnější," tvrdil. To, že proti jeho celku nenastoupí Bulíř, před zápasem zaznamenal. „Šel zřejmě za lukrativnější nabídkou. To je jeho věc. Liberečtí u nás ovšem ukázali, že jejich předchozí solidní výkony nebyly jenom o něm. My jsme jim ovšem cestu za třemi body vlastními chybami až příliš usnadnili," litoval Němec.

Trenéra Brna Kamila Pokorného mrzelo, že jeho mužstvo nedokázalo v závěru úvodní třetiny využít přesilovku, kterou Kometa hrála krátce poté, co snížila na 2:3. „Pak nás uprostřed zápasu srazil laciný soupeřův gól od modré čáry. Ještě jsme se snažili s výsledkem něco udělat, ale už to bylo strašně složité. V neděli na Spartě se musíme vyvarovat hrubek před naším brankářem a taky vylepšit koncovku," myslel Pokorný už na další extraligové střetnutí.