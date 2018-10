Vážím si třístovky v dresu Sparty, řekl Lukáš Pech po vítězném gólu v Litvínově

Hokejisté pražské Sparty vyhráli popáté z posledních šesti zápasů v extralize. V dohrávce 11. kola na ledě Litvínova vítězný gól obstaral útočník Lukáš Pech, na jehož trefu na 1:0 navázal ještě Petr Vrána. Pro Pecha to byl současně třístý extraligový start za Spartu v nejvyšší soutěži. „Je to hezká meta, ale věřím, že to není pro mě závěrečné číslo,“ řekl Lukáš Pech už s myšlenkami na nedělní souboj s Kometou Brno.