Karabáček se v Kometě dlouho nezdržel, měsíc bude hostovat v Hradci Králové

Hokejový útočník Václav Karabáček odchází z Komety Brno na měsíční hostování do Hradce Králové. Dvaadvacetiletého hráče přitom úřadují mistr angažoval před měsícem poté, co se Karabáček vrátil ze zámoří. V nejvyšší soutěži za Kometu odehrál jen čtyři zápasy, ve kterých se neprosadil. Podle webu Mountfieldu v Brně předčasně skončil.

Václav Karabáček míří do Hradce Králové

"Chceme i nadále pokračovat v trendu angažování mladých, perspektivních hráčů a Vašek toto splňuje. Délka smlouvy a naší vzájemné spolupráce bude závislá na tom, jak se bude dařit jemu a samozřejmě také celému týmu," uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.

Bývalý mládežnický reprezentant působil v zámoří od roku 2013, předešlé dvě sezóny se neúspěšně snažil prosadit do kádru Buffala, což se mu i kvůli zdravotním problémům nepodařilo. V létě trénoval v Plzni, poté odjel na kemp Sabres do USA a po návratu do Evropy se upsal Kometě.

"Venca je mladý, velice dobrý bruslař. Je to rychlostní typ útočníka. Slibujeme si od něj, že zvedne konkurenci v útoku a pomůže nám zlepšit produktivitu," řekl sportovní manažer Jaroslav Bednář.

Karabáček začal v Hradci Králové dnes trénovat a teoreticky by mohl nastoupit již v pátečním domácím zápase proti Pardubicím.