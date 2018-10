Bouchly mi v bruslích dynamity, smál se třinecký střelec Adamský

Je mu 37 let, na rychlosti bruslení ale u Martina Adamského věk znát není. Proti Mladé Boleslavi ve 13. kole extraligy to znovu potvrdil, když v 6. minutě vystihl v oslabení přihrávku Michala Vondrky a nedal svým pronásledovatelům šanci. Rychlý protiútok navíc korunoval vedoucím gólem Třince. „Tam bylo všechno v pořádku. Michal Vondrka mě trefil do brusle a nevím ani, kdo mě tam stíhal. Ale bohužel, ta rychlost tam pořád je," smál se Adamský.

Gól v oslabení, navíc hned v úvodu. Pomohlo vám to hodně?

Nakoplo nás to, doma chce každý jít rychle do vedení. Nám se to povedlo a potom jsme zápas dohráli do vítězného konce.

Udělali tam Boleslavští chybu, nebo byl záměr vašeho týmu na ně zatlačit?

Výborně jsme tam na ně u modré čáry zatlačili a Michal Vondrka už to neměl kam dát. Chtěl to přihrát na Klépu (Klepiše) na druhou stranu, ale bylo tam plno a trefil mě do brusle a tam mi bouchly dynamity. Jsem rád, že jsem ujel, věděl jsem, co udělám a vyšlo mi to.

Dokázal jste, že máte nejrychlejší nohy v extralize?

Tam bylo všechno v pořádku. Trefil mě do brusle a nevím ani kdo mě stíhal. Ale bohužel, ta rychlost tam pořád je.

Martin Růžička byl v tu dobu na trestné lavici. Děkoval vám potom?

Ne, to ne. Pro nás je nejdůležitější gól nedostat. To, že ho dáme, to je taková třešnička. Jsme tam od toho, abychom neinkasovali a zatím se nám ta procenta drží navrchu. Za což jsme rádi.

Trefit v závěru utkání prázdnou branku už bylo asi podstatně jednodušší, ne?

Hráli už vabank, nic jiného jim asi ani nezbývalo, protože ztráceli dva góly. Důležitější byl opravdu první gól.

Rychle jste vedli dva nula, ale dovolili jste Boleslavi snížit. Zvolnili jste?

To asi ani ne, ale zahráli jsme to blbě, především druhá třetině byla šílená. Něco jsme si v kabině k tomu před třetí částí řekli a dospělo to k tomu, že jsme si ty tři body doma nechali.

První utkání odehrál obránce Roth, na marodce tak zůstává už jen Viedenský. Je to na ledě znát?

Sedá si to. Ale pomaličku, zatím to není ono. Znám to z vlastní zkušenosti. Když nehrajete třeba patnáct zápasů, tak je to pak opravdu znát. Kluci se do toho ale dostanou. Jsem rád, že se nám začalo více dařit. I návrat pro ně je teď lepší.