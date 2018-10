Kopřiva se vrátil do Hradce na střídačce rivala, kterého pro derby probudil

Premiéru z říše snů prožil na střídačce pardubických hokejistů nový kouč Břetislav Kopřiva, dovedl je totiž k výhře 6:4 na ledě nesmiřitelného rivala. Hradecký Mountfield až při osmém domácím utkání našel přemožitele, o to bolestivější ale pro něj je, že to byly právě Pardubice.

„Vnímal jsem specifičnost toho utkání. Prvotní můj cíl byl ale mužstvo po čtyřech porážkách probudit, dobře ho nachystat na těžký duel. Měli jsme z Hradce velký respekt. Něco jsme trochu pozměnili, ale tím nechci říct, že to mělo hlavní vliv na výsledek. Zásadní byl vynikající přístup našich kluků," říkal 68letý Kopřiva.

Bral jako zvláštní náhodu, že první zápas vedl Dynamo v Hradci, kde dřív dlouho hrál i trénoval. „Výsledek tohoto derby mi vzpomínky na město nekazí," usmíval se. Ohlušující pískot z vyprodaného hlediště (6890 diváků) při nástupu hostů na led nemohl nevnímat. „Nebral jsem to osobně. Působil jsem v Hradci v minulosti ve všech možných funkcích a vím, že každý sportovní souboj s Pardubicemi celé město vyblázní," tvrdil Kopřiva, jenž se na střídačce snažil s hráči mluvit klidně a trpělivě.

Musel mít radost, že souboj klubů, jejichž zimní stadióny od sebe dělí jen 22 kilometrů, vyzněl nečekaně pro hosty. „Možná jsme měli výhodu v pozici jasného outsidera, konečně nám to taky lepilo v koncovce," mínil trenér vítězů. Hradec přitom vyslal na branku soupeře o dvacet střel víc, ale jeho bývalý brankář Kacetl se v pardubické svatyni zaskvěl 38 zásahy.

„Bylo tam v naší hře pořád dost chyb, ale od kluků jsem žádal profesionálně odvedenou práci a k tomu dali do hry i to potřebné navíc, ať už šlo o pověstné srdíčko, vůli či sebeobětování. Přiklonilo se k nám i štěstí, ale to bylo hlavně tím, že hráči přistoupili k utkání opravdu svědomitě a dali do něj všechno," říkal pardubický kouč.

Vyplatilo se mu i okamžité zařazení ruské posily obrany, Ilja Děrvuk se osm vteřin před koncem druhé třetiny podepsal pod nakonec vítězný gól. Kopřiva jako nástupce vyhozeného Holaně přitom stihl s mužstvem Pardubic pouze jeden trénink a ranní rozbruslení. „Cítím obří zodpovědnost hlavně vůči fanouškům," připustil Kopřiva, jehož největším trenérským úspěchem je bronz z MS hráčů do 18 let v roce 2002.