Sváteční střelci rozhodli. Doufám, že těch svátků bude víc, těšil se vítkovický obránce Krenželok

Obě střely pardubický brankář Ondřej Kacetl některou částí těla tečoval, zastavit je ale nedokázal. Více si vyčítal první střelu, kterou vítkovický obránce poslal takřka z brankové čáry.

„Vypadal to, že chce vystřelit nahoru, ale podle mě mu to sjelo. Na malý moment jsem cuknul a narovnal se, aby to neprošlo kolem hlavy. A podjelo mi to někde pod betonem, sám nevím. Byl jsem překvapený, ale takové góly padají, stává se to. Je to důkaz toho, že i my musíme střílet z každé pozice," vykládal gólman Dynama.

Byl to náhodný gól, přiznal Krenželok

Vstřelený gól překvapil i střelce. „Byl to takový náhodný gól, z úhlu. Popravdě ani jsem pořádně nevěděl, kam vystřelit, tak jsem to zkusil nad beton, aby se to odrazilo, že by to mohli kluci dorazit," svěřoval se Krenželok.

„Nahoru jsem ale nemířil, mělo to jít po ledě, ale nečekal jsem, že to bude gól," popsal 21letý obránce Vítkovic, který si v utkání připsal i asistenci u druhého gólu. „Životní výkon. Ale ne, jsem prostě sváteční střelec, tak doufám, že těch svátků bude více," připomněl Krenželok, že utkání s Pardubicemi se hrálo v den, kdy před sto lety vznikla Československá republika.

Jeho gól bylo nadlouho to jediné zajímavé, co mohlo divákům zůstat v paměti. Vzruch přineslo až vyrovnání Kanaďana Wisharta, na které domácí odpověděli další nevyvedenou střelou. Přihrávku Deje zpoza branky Schleiss podebral a plachtící puk Kacetl promáchl.

„Přeskočilo mu to hokejku. Zareagoval jsem na střelu, kdyby mu sedla, tak mě trefí," krčil rameny nešťastník Kacetl. „Bylo to jak tenisový backspin. Mělo to jít nahoru, ale nesedlo mi to, puk se protočil a on promáchl. Pro nás dobře," smál se Schleiss.

Vítkovice do utkání nastoupily bez několika opor. K dlouhodobě zraněným Oleszovi a Trškovi se po pátečním utkání v Litvínově vypadli kvůli střevním obtížím Ondřej Roman a obránce Eric de la Rose.

„Nebyli jsme lepší a asi to nebyl ani atraktivní zápas pro fanoušky. O to více musím kluky pochválit, protože ještě hodinu před zápasem jsme nevěděli, v jaké sestavě nastoupíme," řekl trenér Vítkovic Jakub Petr.