HOKEJ ON-LINE: Ve šlágru kola Plzeň hostí Kometu, rozjeté Vary hrají o šestou výhru v řadě

Olomouc nastoupí proti Třinci, přičemž oba soupeři na tom jsou bodově stejně. Zlín, který z posledních čtyř zápasů získal devět bodů, přivítá trápící se Litvínov. Vervě se už měsíc nepodařilo vstřelit v utkání více než dva góly.

Poslední Chomutov by mohl v případě včasného vyřízení formalit nasadit proti Hradci Králové do brankoviště novou posilu Justina Peterse. Dvaatřicetiletý Kanaďan zasáhl do 83 zápasů NHL.