Hrát bázlivým stylem, to není naše tvář, lamentoval olomoucký útočník Burian

Hokejisté Olomouce v 15. kole extraligy nestačili na Třinec a po výsledku 3:6 prohráli už počtvrté v řadě. V kabině to po utkání hodně vřelo, neboť výkon, který Hanáci předvedli, byl asi vůbec nejhorší v sezóně. Uvědomoval si to i útočník Vilém Burian.

Vše se zřejmě odvíjelo od mizerného začátku. Ve 13. minutě jste prohrávali 0:3 a pak už bylo těžké to dohánět. Souhlasíte?

Totálně jsme nezvládli vstup do zápasu. Chtěli jsme dobře bránit, ale místo toho jsme tam stáli, oni kolem nás projížděli a dělali si s námi, co chtěli. Je těžké vyjmenovat, co bylo špatně, asi úplně všechno. Mohli jsme děkovat Braňovi Konrádovi a poté Honzovi Lukášovi, že to nebylo 7:0, ale jen 3:0. Bylo to šílené. Chtěli jsme hrát lépe zezadu, abychom nedostávali góly, ale nehráli jsme vůbec nic.

Vypadalo to, že Třinec hraje pořád přesilovku. Máte pro to nějaké vysvětlení?

Špatně jsme bruslili, vůbec jsme se nehýbali. Myslím si však, že je to spíše o hlavách. V poslední době se nám výsledkově nedařilo, padalo nám to do vlastní brány. Proto bylo naším cílem lépe bránit, být více vzadu, paradoxně to však mělo zcela opačný účinek. Nestíhali jsme, byli všude pozdě, dělali jsme spoustu chyb, neudrželi jsme se na puku.

Přísnější měřítko snesla jen vaše lajna s Kolouchem a Irglem, která z hlediska bodování skončila jako jediná v plusu. To je však málo...

Možná jsme vyšli v plusu, ale ani my jsme nepředvedli nic extra. Musíme prostě makat jako tým, a ne doma hrát tímto bázlivým stylem. To není naše tvář. Určitě si k tomu něco řekneme. Takto to nejde. V neděli proti Hradci Králové si musíme počínat úplně jinak.

V posledních zápasech dostáváte spoustu gólů. Minule v Karlových Varech pět, teď šest. To se vám nestávalo v minulosti často, spíše výjimečně.

Je to strašné. Těžko říct, co se s námi děje. Možná se to odvíjí od toho, že v předchozích zápasech jsme hráli jakžtakž, vypadalo to dobře, ale máme v hlavách, že nedáváme góly, a tak jsme asi síly vrhali do útoku, místo abychom mysleli na obranu. Vytvořila se tak okénka a soupeři nás z toho trestali. Navíc dnes se nesešlo vůbec nic. Šance jsme si žádné nevytvořili a dozadu jsme hořeli jako papír. Takže doufám, že to pro nás bude varování, zmobilizujeme se, něco s tím uděláme. Tak by to dál rozhodně nešlo.

Co konkrétně chcete změnit?

Asi bude třeba, abychom si vše vyříkali i mimo stadión, hráči sami mezi sebou. Musíme začít hrát znovu aktivně jako dříve. Občas to sice výsledkově nevyšlo, ale byl to dobrý směr. Myslím, jak už jsem řekl, že je to hodně o hlavách. Potřebujeme se chytit nějakými góly, nepadá nám to tam. Zlomíme to ale jenom prací. Doufám, že už v neděli s Hradcem Králové.

Východočeši ovšem nejsou zrovna soupeř, na kterého se dobře chytá...

Jasně. Je to jeden z nejlepších týmů v soutěži. My se ale teď nemůžeme koukat na to, s kým hrajeme. Před Třincem jsme vyhořeli s posledními dvěma celky, tak třeba paradoxně se chytíme právě na Hradci. Já věřím, že tomu tak bude.