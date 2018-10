Spartu, prosím! musí si snad říkat Vítkovice

To už nemůže být náhoda. Proti Spartě by snad chtěli hrát pořád. Hokejisté Vítkovic porazili v dohrávce 15. kola extraligy Pražany na jejich ledě 4:1 a dokázali tak proti nim bodovat už podesáté v řadě, z toho devětkrát vyhráli! Hrdinou utkání se stal útočník Ondřej Roman, který vstřelil první dva góly Ostravanů. Sparta tak nenavýšila svůj tříbodový náskok na čele před Libercem, Brnem a Hradcem Králové, Ridera po druhém vítězství za sebou poskočila v tabulce z devátého místa na páté.

Jako by prvních devadesát vteřin duelu byly Vítkovice ještě v šatně. Domácí si za tu dobu vytvořili hned tři stoprocentní šance a Ostravané vděčili jen brankáři Bartošákovi, že úvodní tlak Sparty přečkali bez úhony.

VÝBORNÁ PRÁCE! Vítkovice suverénním a sebevědomým způsobem srazily vedoucí Spartu na jejím ledě! #SPAvVIT 1:4 #TELH pic.twitter.com/nylvZ8pFpp — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) 31. října 2018

O to větším šokem proto bylo, když na konci druhé minuty udeřilo na druhé straně. Před gólmanem Machovským totiž zůstal zcela osamocený Roman a povedeným blafákem do bekhendu otevřel skóre.

I poté se hrál velice otevřený hokej s řadou šancí. Kumstát při úniku v oslabení neuspěl se střelou mezi betony, vítkovický Tybor pak zase z bezprostřední blízkosti nepropálil Machovského. A kromě hokejového umu si více než sedm tisíc přítomných diváků v první třetině užili i bitku, ve které by David Květoň na body jednoznačně nad sparťanem Košťálkem trumfoval.

Pět minut po první změně stran se k opakované střele dostal Pech a s trochou štěstí srovnal, když puk do sítě poslal odrazem od na brankové čáře stojícího útočníka hostů Romana.

Odvolání Machovského obrat nepřineslo

Hosty pak několika výtečnými zákroky podržel Bartošák, na němž si vylámali zuby Kumstát s Jarůškem, zahanbit se ale nenechával ani Machovský, který vychytal brejk Zdráhala.

Ve 34. minutě si Vítkovice vzaly ztracený náskok zpátky. Roman totiž od pravého mantinelu nahazoval puk, který se od brusle sparťana Delislea odrazil do sparťanské branky. Ještě před druhou přestávkou však mohlo být znovu srovnáno. To by však Kumstát po dobře provedené kličce do bekhendu musel trefit z poloviny odkrytou klec, a ne poslat puk jen po ledě do Bartošákovy lapačky.

Místo vyrovnáni ale Sparta naopak ve 49. minutě po pohotové Tyborově teči potřetí inkasovala. Když byl pět a půl minuty před koncem třetí třetiny vyloučen Výtisk, risknula Sparta přesilovku umocnit odvoláním Machovského na střídačku. Obrat se ale nekonal, Szturc totiž v 56. minutě trefil prázdnou branku a uzavřel na konečných 4:1 pro Vítkovice.