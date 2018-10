Sparta nám vyhovuje víc než sekaná, smál se vítkovický hrdina Roman

Čím si vysvětlujete, že se Vítkovicím proti Spartě tolik daří?

Vyhovuje nám nastupovat proti týmům, jako je třeba Kometa nebo Sparta, které chtějí hrát hokej. Když hrajeme proti nehokejovým, je to spíš sekaná. I mně osobně sedí víc, když oba týmy chtějí hrát hokej. Mnohem lepší, než když se jen nahazují puky a dohrávají všechny souboje.

Těší tři body z ledu Sparty o to víc, že jste podali výborný výkon?

Získat tři body proti prvnímu týmu tabulky je vždycky hodně cenné. Zápas se navíc musel líbit i divákům, přinesl tvrdou hru a pěkné góly. I ty nepěkné... (směje se)

Těmi máte na mysli gól Sparty, který jste si dal vlastní a pak váš druhý zásah, který si po vašem nahození vstřelil bruslí do vlastní branky sparťan Delisle?

Přesně tak. V prvním případě střílel Pecháček (Lukáš Pech) zpoza brány a sám jsem si puk hodil do brány. Pecháček byl můj hráč, ujel mi, tak jsem to chtěl nějakým způsobem uhasit. No a uhasil jsem to tak pěkně, že z toho byl vlastňák...

Ve 34. minutě se ale na vás štěstí naopak usmálo, navíc z toho nakonec byl vítězný gól...

U pravého mantinelu jsem si všimnul, že je někdo z našich před brankou, tak jsme mu zkusil nahrát. Puk se odrazil od brusle sparťana, gólman Machovský to vůbec neviděl a nestačil zareagovat.

Překvapila vás Sparta, když vás první minutu a půl hodně zatlačila a vytvořila si hned tři vyložené šance?

Věděli jsme, že na nás vlétnou, protože jsou první a hrají v laufu. Bylo důležité, že jsme to přestáli a brzy jsme navíc dali gól. Pak už mi přišlo, že jsme tahali za delší konec pomyslného lana.

Měli jste v hlavách, když jste vedli, že Sparta i v posledních dvou jejích zápasech dokázala otočit dvou i třígólové manko?

Před zápasem jsme na poradě rozebírali, že si musíme dát pozor, kdybychom náhodou vedli. To pak Sparta začíná hrát hodně na riziko a v posledních zápasech jí to vycházelo. My jsme ale dnes ukázali, že když vedeme, většinou se nám to podaří dotáhnout do vítězného konce.

V závěru minulého týdne se kabinou Vítkovic přehnala viróza. Teď už jste v pohodě, nebo jste cítil, že vám na Spartě postupně síly přeci jen ubývají?

Někteří kluci měli střevní potíže nebo zimnice, já měl jenom teplotu. Na Spartě už jsme ale nastoupili v plné sestavě ani jsem nepociťoval, že by nám postupem času docházely síly. Já jich měl dost. Asi tomu pomohly i góly, to se pak vždycky cítím výborně.