Kanadský hokejový útočník Samson Mahbod v extraligových Vítkovicích skončil. Devětadvacetiletý rodák z Montrealu, který do ostravského klubu přišel na konci ledna z Medveščaku Záhřeb z EBEL, rozvázal k dnešnímu dni smlouvu po vzájemné domluvě a vrátil se do Kanady. Uvedl to oficiální web Vítkovic.

Mahbod v této sezoně sehrál v extralize osm zápasů a připsal si jeden bod za gól. Naposledy se v dresu Vítkovic objevil v sestavě 7. října v moravskoslezském derby na ledě Třince při porážce 2:4. V minulém ročníku stihl Mahbod v extralize osm zápasů včetně play off a nebodoval. V květnu prodloužil s Vítkovicemi smlouvu.

V Evropě působil od konce ledna 2013, kdy přišel z Alaska Aces z ECHL do Katovic. V další sezoně hrál v Polsku za Sanok, potom nastupoval v ruské Vyšší lize v Něftěkamsku, odtud se přesunul do Finska do Blues Espoo a v sezoně 2016/17 hrál v KHL za Záhřeb, v jehož dresu pokračoval i po přesunu klubu do EBEL.