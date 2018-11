Lázeňskou pohodu Varů ukončil třinecký Werek. Jen dělám, co mi trenér řekne, smál se Kanaďan

Šestizápasová šňůra vítězství Karlových Varů skončila na ledě Třince porážkou 1:2. O obě branky domácího týmu se postaral Kanaďan Ethan Werek, který bodoval ve třetím utkání v řadě. „Byly to dva šťastné góly. Při prvním jsem trefil tyčku a pak to spadlo za čáru. I druhý byl hodně šťastný. Ale porazili jsme tým, který šest utkání za sebou vyhrával, což je skvělé," řekl Werek.

Karlovarský brankář Filip Novotný nedostal v předchozích dvou zápasech gól, svou neprůstřelnost ale v Třinci natáhl jen o necelých sedm minut. Pak inkasoval dva tresty za sekání najednou karlovarský kapitán Václav Skuhravý, což se stalo Energii osudné. Sice s velkou dávkou štěstí, ale zato dvakrát jej v dlouhé početní výhodě pokořil Werek. Kanadský útočník nejprve trefil tyč a odražený puk si srazil do branky Novotný, jeho druhou střelu, která přišla jen o 29 vteřin později, zametl do branky obránce Martin Rohan. „Novas (Filip Novotný) tu střelu vyrazil mně do nohy. Chtěl jsem puk odpálit do rohu, ale svezlo se mi to po špičce a trefil jsem to k tyči," litoval Rohan.

Werek se Třinci vyplácí

Kanadský útočník Werek posílil Třinec na počátku října a hned v prvním utkání proti Spartě v 9. kole skóroval. V osmi dosavadních zápasech posbíral devět bodů za šest gólů a tři přihrávky. „Jen dělám, co mi trenér říká. Snažím se hrát dobře do obrany, co nejvíc makat pro tým. Góly jsou skvělé, pomáhají mi zvednout sebevědomí. Vyhráváme, tak jsem spokojený," usmíval se 27letý forvard.

Na utkání proti extraligovému nováčkovi bude mít díky dvěma brankám v přesilové hře určitě dlouhou vzpomínku. „Už jsem dva góly v jedné přesilovce vstřelil. Ale ne tak rychle za sebou. Byl to dobrý zápas, jen škoda, že jsme ve třetí třetině nehráli už tak dobře, jako v prvních dvou. Trochu více jsme bránili vedení. Ale vyhráli jsme, takže můžeme být spokojení," říkal Werek, po jehož příchodu Třinec nebodoval v jediném utkání.