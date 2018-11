Kvapil famózním sólem rozesmál i spoluhráče, v reprezentaci však chybí. Neřeším to, řekl útočník

„S Chomutovem je to vždy vydřený zápas. Ale dnes jsme mohli dát více gólů a bylo by to klidnější. Klobouk dolů, jejich gólman celkem chytal," ocenil Marek Kvapil nového gólmana Pirátů Justina Peterse. Kanaďan se zkušenostmi z NHL si v premiéře v české extralize připsal celkem 31 úspěšných zásahů.

Na střelu Marka Kvapila z poslední minuty druhé třetiny však nestačil. „Hráč s číslem šestnáct byl dobrý," pochválil brankář Kvapila. Tahoun Bílých Tygrů dal minule vítězný gól Plzni, nyní to zopakoval s Chomutovem a v extralize už bodoval počtrnácté v řadě.

„Jsem spokojený. Ale hlavně, že to pomáhá týmu. Snažím se jen dělat svou práci a zatím to jde," poznamenal skromně Kvapil, který vystřelil Bílým tygrům tři body krátce po vyrovnávací brance na 1:1.

.@bilitygrilbc mají nejlepší úspěšnost při přesilovkách – 25 %! 🔥 Liberecké přesilovky táhne nejproduktivnější hráč #TELH, Marek Kvapil, který se podílel na 10 z 18 gólů v početní výhodě 😳 Bude se Liberci stále dařit i bez střelce Bulíře, který zamířil do KHL? 🤔 pic.twitter.com/30ZFaOLBTF — Tipsport extraliga (@telhcz) 1. listopadu 2018

Parádní Kvapilova akce

A ta akce stojí za popsání. V přesilové hře si dojel pro puk do vlastní třetiny, s lehkostí prokličkoval středním pásmem až před bránu hostů a s přehledem vrátil Libereckým těsné vedení.

„Jen jsem se tomu usmál. Byla to krásná jízda Máry a my jsme mu tam jen dělali kompars... Bylo to neskutečné. Krásně nám ukázal, že když to nejde kombinačně, jak to vzít na sebe a rozhodnout zápas," vyzdvihnul spoluhráče Radan Lenc.

„Jdu vždycky od hráče k hráči a čekám, co udělají oni. Ten jeden šel úplně bezhlavě, toho jsem měl hned, a ostatní už stáli na modrý. Řekl bych, že udělali chybu v bránění, jinak bych to takhle neprojel," zhodnotil.

Kvapil: Byl jsem rád, že jsem to zlomil

„Už předtím jsem tam měl nájezd, tyčku. Byl jsem rád, že jsem to zlomil a dal po dlouhé době gól," vtipkoval s 26 body nejproduktivnější hráč extraligy.

Přesto reprezentační pozvánku na turnaj Karjala v Praze a Helsinkách od kouče reprezentace Miloše Říhy nedostal. Jak to přijal? „Snažím se soustředit jen na Liberec. Sezona je dlouhá, nějaké srazy ještě budou, nijak to neřeším. Uvidíme, je to na trenérech. Trend je dávat šanci mladším hráčům a tyhle turnaje jsou na to jak stavěné. Kdy jindy zkusit někoho nového? Já musím hlavně podávat výkony v Liberci, to je pro mě číslo jedna a co přijde nebo nepřijde, to neovlivním," konstatoval Kvapil.

Takže zpět k Liberci. Pokud se trefí nebo nahraje na gól i v dalším utkání, posune se v nejdelších sériích v počtu zápasů s alespoň jedním bodem na historické páté místo vedle Davida Moravce, který v sezoně 1997/1998 bodoval patnáct utkání v řadě.

Se třiceti zápasy vede současný kouč Chomutova Vladimír Růžička. Ten v sezoně 1995/1996 bodoval v úctyhodných třiceti duelech za sebou. Liberec hraje v neděli na ledě Třince.