Kanadský gólman trápil Liberec: Byl jsem trochu nervózní

32letý gólman se k týmu připojil na začátku týdne, v pátek se už postavil do branky posledního celku.

„Samozřejmě jsme o něm informace měli. Nevzali jsme jen gólmana, který byl zrovna volný, skautovali jsme. A měli jsme opravdu výborné reporty od lidí, kteří se pohybují v KHL nebo DEL. I když jeho výkony minulý rok nebyly takové, jaké by si on sám představoval, přesto si vysloužil nominaci za Kanadu na olympiádu a tím nás trochu přesvědčil. Pokud takový hráč jede na olympiádu reprezentovat Kanadu, něco musí umět," připomněl Šťastný účast Peterse na letošní olympiádě v Pchjongčchangu, kde však do hry nezasáhl.

V minulé sezoně chytal za Dinamo Riga a Kolín nad Rýnem, Piráti ho vzali jako volného hráče. Duel v Liberci tak pro něj byl prvním soutěžním utkáním v sezoně.

„Čekali jsme, jak si s tím poradí. Dali jsme ho hned na těžké utkání v Liberci a myslím si, že utkání zvládl velice dobře. Doufejme, že na to naváže," věřil asistent hlavního kouče Vladimíra Růžičky.

„Osobně jsem byl trochu nervózní, byl to pro mě první zápas v sezoně. Jsem teď unavený, Liberec má velmi dobrý tým. Je velmi tenká hranice mezi výhrou a prohrou, bylo to jen o jednom gólu, rozhodovaly detaily. Bohužel jsme nevyhráli, ovšem pro mě je to pozitivní, mám na čem stavět," pověděl spokojeně Justin Peters, který pod Ještědem kapituloval jen dvakrát v oslabení.

„Měl jsem několikrát i štěstí, když soupeř trefil tyčku. Snažil jsem se soustředit na hru a zůstat v klidu a krotit nadšení z toho, že to byl pro mě první zápas v sezoně," prozradil gólman, který má pomoci Pirátům z posledního místa tabulky.

„Myslím, že by mohl Chomutov zvednout a že to byl dobrý kup, uvidíme. Chytal dobře. Jednou mi to tam chytil hokejkou do prázdný, kdy už jsem si myslel, že je to gól," pochválil Peterse Kvapil, autor vítězného gólu na konci druhé třetiny.

„Byl pro nás velkou překážkou. Měli jsme spoustu dobrých šancí a nedokázali jsme dát gól, určitě je držel a my jsme si s tím trochu nevěděli rady," přitakal mu i liberecký útočník Radan Lenc. Zítra se Justin Peters může poprvé představit vlastním fanouškům, Chomutov hostí Litvínov.