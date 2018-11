Lídr v Třinci prohrál, Kvapil ale válí dál. Nejlepší hráč v extralize, uznal Svačina

Hokejisté Liberce přijeli do Třince hájit první místo, výbornou formu ale potvrdili jen v úvodní třetině, kterou vyhráli zásluhou dvou tref Marka Kvapila 2:0. Ve druhé části si zřejmě vybrali dovolenou, nechali si nasypat do Willovy branky čtyři góly a po výsledku 3:5 si připsali druhou porážku venku v řadě.

„Mizerná třetina. Rozhodla zápas. Možná jsme to trochu i podcenili," zlobil se liberecký tahoun Kvapil. „Udělali jsme nějaké chyby, v některých situacích jsme zbytečně zahodili puk, i když jsme nemuseli a taky jsme nevyužili šance. Měli jsme tři na jednoho, nezvládli jsme to a prakticky z protiútoku jsme dostali gól. Bylo to celkově úplně špatně," popisoval 33letý Kvapil.

Po ztrátě výborně rozehraného utkání jej vůbec netěšilo, že sérii utkání, v nichž dokázal bodovat, protáhl na patnáct. „To nejsou věci, za kterými bych se honil. Více mě zajímá a štve, že jsme prohráli," řekl Kvapil, který domácím především v úvodní části hodně motal hokejky.

„Určitě jsme na něj nezapomněli. Už dlouho jsem ale neviděl hráče v takové formě. Ve Vítkovicích to moc nerozdával, byl spíše takový přímočarý střelec a všechno rval do brány. Teď k tomu přidal přihrávky, je neskutečně silný na puku, dokáže projet hřiště. Jednoznačně nejlepší hráč v extralize," pochválil Kvapila třinecký Vladimír Svačina.

Bývalému parťákovi z Vítkovic se minimálně ve vzájemném souboji počtem gólů vyrovnal. Skóroval dvakrát v rozmezí necelých pěti minut druhé třetiny a zajistil Třinci rozhodující náskok.

„Ve druhé třetině to asi vypadalo, že byl v kabině velký vítr, že? Ale vůbec to tak nebylo. Spíše jsme si řekli, že to musíme zklidnit. Trochu si pomoci na ledě. Liberci to bruslilo, dohrávali nás a my jsme moc nevěděli, kde nám hlava stojí, ale potom za ty dvě třetiny jsme si tu výhru zasloužili," popisoval náladu o první přestávce Svačina, který proti Liberci překonal své loňské střelecké maximum v základní části.

„Loni jsme dal jen tři góly, ale teď se snažím více tlačit do střelby. Říkají mi to trenéři i doma to slyším. Mamka mi vždycky řekne, že mě otec pozdravuje, ale ať více střílím," smál se 31letý třinecký hokejista.