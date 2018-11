Mikúš rozhodl derby v prodloužení. Byla to šťastná teč, komentoval vítězný gól Litvínova

Třebaže hokejisté Chomutova ani Litvínova nezažívají v posledních týdnech v extralize šťastné výsledkové období, zájem o tradiční derby sousedních rivalů nepoklesl a sledovala jej jako obvykle při zápasech těchto soupeřů vyprodaná aréna. Zápasu hokejové bídy a nepřesností ale až do třetí třetiny chybělo gólové koření. Dvoubodovou výhru nakonec pro sebe urvali hosté díky trefě Juraje Mikúše na 2:1 minutu před koncem prodloužení!

„I v nastaveném čase jsem měl ještě síly a napadal jsem soupeřova obránce, který udělal menší chybu. Na led skočil Jakub Petružálek, který sebral a udržel puk, dal to na modrou a bek Suchánek poslal kotouč na moji hokejku a byla to šťastná teč," líčil střelec vítězného gólu. Cenil si vítězství v derby. „Na to, že je Chomutov poslední, tak hrál fyzicky náročný hokej. A skvěle jim zachytal brankář Peters," zamyslel se Mikúš.

Litvínovští neproměnili čtyři přesilovky, čímž jen dokumentovali svoji největší současnou slabinu. A byli za to potrestáni po 37 vteřinách třetí části, kdy finský útočník Marjamäki v dresu Pirátů překonal Januse. O vyrovnání se ale brzy postaral kapitán Trávníček. A hosté dokončili obrat v prodloužení.

„Na každé přečíslení a útočnou akci se moc nadřeme. Dlouho nám to tam nepadalo. Receptem by měly být krátké přihrávky, abychom dobře kombinovali. To nám chybělo. Občas jsme puky jen odpalovali a z toho pramenil chomutovský tlak," našel Mikúš nedostatky na hře i navzdory vítězství. „Jsme rádi, že přichází reprezentační přestávka. Pár dní si oddechneme a připravíme se na další zápas," dodal slovenský útočník.

Zklamaný Klhůfek

„Jsme zklamaní. Sahali jsme po třech bodech a máme jen jeden. Přitom nás lidi hnali dopředu, ale dostali jsme smolné góly. Držel nás Peters, který se jeví jako velká brankářská posila," mínil chomutovský útočník Pavel Klhůfek.

Litoval ztráty těsného vedení. „Ve třetí třetině jsme mohli zvýšit na 2:0. Kdyby se to povedlo, asi by to bylo pro Litvínov neřešitelné. Z obou stran se hrál opatrný hokej. Předtím jsme měli v Liberci deset vyloučených, toho jsme se chtěli vyvarovat. Celkově se čekalo, kdo udělá chybu," poznamenal útočník jenž nahrál na jediný gól Chomutova Marjamäkimi.

„Masi je výborný hráč. Dobře bruslí, hraje do těla a je na něm vidět, že praktikuje severský styl," řekl Klhůfek na adresu finského spoluhráče.