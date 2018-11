Trochu se mi splašily ruce, konečně, ulevil si olomoucký Strapáč poté, co hattrickem zničil Hradec

Takže diváci dnes viděli procitnutí střelce?

Vypadá to tak. Čekání na gól bylo poměrně dlouhé. Jsem rád, že to tam konečně napadlo. Ještě více mě ale těší, že jsme utnuli tu sérii porážek a zvítězili. Před reprezentační pauzou je to povzbuzení. Bude se nám v ní lépe pracovat.

Dva góly jste dal po tečích...

Přesně tak. Bylo to se štěstím. Ani si nepamatuji, že bych někdy takové vstřelil. Řekli jsme si však, že musíme chodit před bránu. Když tam nejsme, tak góly dát nemůžeme. A právě v těch posledních zápasech jsme tam nebyli, byli jsme nedůrazní, a proto jsme nedávali góly. Dnes to tam však napadalo, když to trefilo mě a konečně jsme vyhráli, super.

Pro vás osobně ten hattrick musí být velkým povzbuzením. Nebývá pro vás obvyklé, abyste na první trefy čekal až do listopadu. Nebyl jste z toho už nervózní?

Nebudu říkat, že jsem byl v klidu. Za ty dva roky, co v Olomouci jsem, jsem nějaké ty góly hned od začátku sezóny střílel. Teď zatím nic. Jsem proto rád, že jsem to čekání ukončil. Vlastně jsem napodobil pět nebo šest let zpátky, kdy jsem také deset zápasů čekal a pak jsem se třikrát prosadil na Spartě. Nemusím však střílet zrovna hattricky. Budu ale samozřejmě rád, když spoluhráčům nějakými góly pomůžu.

Třetí gól do prázdné brány jste si vychutnal, že?

Je pravda, že když jsem šel na led, už jsem na ten hattrick myslel. Nechtěl jsem ale zbrkle vystřelit jen proto, abych ho dal. A tak nějak to z toho všeho vyplynulo, že jsem vystřelil, jak jsem vystřelil. Trochu se mi splašily ruce.

Zdá se, že vám pomohlo přesunutí do první lajny k Irglovi a Kolouchovi?

Tak jsme už hráli loni na konci sezony. Letos jsem byl ale na začátku zraněný, takže to trenéři poskládali jinak. Celkově se to točilo hodně a já neměl stabilní parťáky. Dnes to bylo takto, prosadili jsme se, tak uvidíme, jestli to tak zůstane. Byl bych rád, kdyby to vydrželo co nejdéle a dávali jsme góly pravidelně. Navíc všichni tři jsme spolu hráli i za Vítkovice a rozumíme si perfektně i mimo led.

Druhou klíčovou postavou utkání byl vedle vás váš gólman Branislav Konrád. Často se ocital v palbě střel, několikrát to viselo doslova na vlásku, ale až na jednu výjimku odolal a výrazně tak přispěl k zisku tří bodů...

Je to pravda. Víme, že se na něj můžeme spolehnout. Podržel nás a dával nám naději, abychom to mohli otočit. Pořád to bylo jen o gól. Navíc tentokrát jsme mu pomohli i my. Blokovali jsme střely, bojovali, vyhrávali osobní souboje. Zkrátka, podali jsme týmový výkon a přineslo nám to ovoce, byť to nebylo ještě úplně ono. Každou třetinu jsme však hráli lépe a lépe. Ve druhé jsme skvěle ubránili tři oslabení po sobě a ve třetí jsme podali nejlepší výkon, zaslouženě vyrovnali a potom to přetavili za tři body.

Buďte upřímný. Věřili jste v polovině utkání, kdy jste byli pod obrovským tlakem a prohrávali, že byste to mohli otočit?

Když jsme přežili ty oslabení, říkal jsem si, že by se nám to mohlo vrátit, že bychom za to mohli být odměněni. Bylo to sice takové rozházené. někteří kluci chodili na led méně nebo vůbec, jiní zase více, ale semkli jsme se a v té třetí třetině jsme to zvládli. Doufám, že nám to pomůže.

Minimálně by ta výhra měla znamenat uklidnění před reprezentační pauzou?

Určitě. Ty čtyři porážky v řadě jsou však v hlavách pořád. Body chybí. Kdybychom prohrávali dál, šli bychom ještě více dolů a to nechceme. Rádi bychom byli v lepším středu tabulky a myslím, že na to máme. Věřím, že o přestávce potrénujeme a potom na to vlítneme.