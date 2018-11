Extraliga místo Kladna? O Plekance stojí Třinec, uvažuje o něm i Sparta

V průběhu probíhajícího týdne by měl dorazit z Kanady zpátky do své vlasti a mělo by tak být jasněji, kam povedou jeho další hokejové kroky. Tomáš Plekanec po svém pátečním konci v Montrealu naznačil, že pokračovat bude v Česku. To však ještě nemusí znamenat, že půjde o návrat do mateřského Kladna. Šestatřicetiletý útočník může dát přednost extraligovému angažmá.